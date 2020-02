Als ganz so schlimm wie erwartet erwies sich der Orkan von Sonntagnacht in der Region um Kyritz dann doch nicht. Einige Male mussten die Feuerwehren aber ausrücken. Vor allem im öffentlichen Nahverkehr kam es zu Einschränkungen.

Völlig spurlos ging der Sturm in der Nacht zum Montag nicht an der Region vorüber, doch die Schäden hielten sich in Grenzen. Quelle: Stephanie Fedders