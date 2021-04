Königsberg/Bork

Das ist gelebte Zusammenarbeit zwischen zwei Kommunen. Die Ortsvorsteher aus Königsberg (Gemeinde Heiligengrabe) und Bork (Stadt Kyritz) ebneten auf kurzem Dienstweg erstmals die Voraussetzungen für ein Vorhaben.

Somit konnte jetzt die überdachte Sitzgruppe am Barenthiner Weg zwischen Königsberg und Bork wieder flottgemacht werden. Dieser Platz ist ein beliebter Ort für eine Rast.

Am Barenthiner Weg können Radfahrer oder Wanderer schon mehr als 30 Jahre eine Pause einlegen. „Leute aus Kyritz, Wittstock oder Urlauber kommen hier häufig vorbei und halten an“, sagt Axel Fischer, Ortsvorsteher in Königsberg.

Mittlerweile war aber die Überdachung der Sitzgruppe in die Jahre gekommen: Das Lärchenholz verwitterte immer mehr.

Rastpunkt zwischen Königsberg und Bork

Dieser Standort befindet sich zwar im Bereich der Gemarkung Bork; die Grenze zu Königsberg ist aber nur wenige Meter entfernt. „Der Zustand dieses Rastpunktes war mir mittlerweile ein Dorn im Auge“, sagt Axel Fischer. Daraufhin nahm der Ortsvorsteher im Februar Kontakt zu seinem Amtskollegen Mathias Strauß in Bork auf.

„Ich hatte die Idee, dass der Ortsbeirat in Bork die Reparatur dieser Sitzgruppe vielleicht für das kommende Jahr in seine Investitionsplanung aufnehmen kann“, sagt Fischer.

Doch die Reaktion von Mathias Strauß fiel völlig anders als erwartet aus. „Wir können mittlerweile jährlich frei über ein Budget in Höhe von 2500 Euro verfügen, das wir in unserem Ort für Reparaturen oder kleine Investitionen nutzen“, sagt Mathias Strauß.

Am Dach der mehr als 30 Jahre alten Sitzgruppe nagte der Zahn der Zeit. Quelle: privat

Ortsvorsteher aus Bork bietet unkomplizierte Hilfe an

Daraufhin bot er Axel Fischer an, das Vorhaben sofort in Angriff zu nehmen. „Damit hatte ich gar nicht gerechnet“, so Fischer. Auch wenn es sich bei dieser Investition nur um 250 Euro handelt, erzielt sie eine große Wirkung.

Schon holte Axel Fischer die beiden Königsberger Mario und Lucas Tiede ins Boot. Mario Tiede ist Dachdecker, sein Sohn Lucas arbeitet als Elektriker. Mario Tiede nahm das Aufmaß am Dach vor.

Gemeinsam entschieden sie sich für eine wetterfeste Variante aus Wellblech. „Vorher war das Holzdach dick bemoost und jetzt haben wir ebenfalls ein grünes Dach“, sagt Axel Fischer mit Blick auf die Farbauswahl.

Arbeitseinsatz bringt neues Dach am Barenthiner Weg

Im Rahmen eines Arbeitseinsatzes reparierten sie nun zu dritt das Dach. „Die Sitzgruppe ist sehr gut erhalten“, sagt Mario Tiede. Das Lärchenholz erweist sich auch nach mehr als 30 Jahren als langlebig. „Das ist eine gute Sache, dass wir das gemeinsam hinbekommen haben“, sagt Axel Fischer.

Der Haltepunkt am Barenthiner Weg befindet sich direkt am Knotenpunkt des Radwegenetzes. Quelle: Christamaria Ruch

Vorhaben ergänzt das Wegekonzept um den Obersee

„Diese Investition passt gut in unser Wegekonzept rund um den Obersee“, sagt Mathias Strauß. Dort führt ein Rundweg 20 Kilometer entlang und ist seit vier Jahren gut erschlossen.

Wenngleich der Barenthiner Weg am Königsberger See entlangführt, fügt sich die aktuelle Reparatur in das regionale Wegekonzept. Darüber sind sich die Männer einig.

Nachbarschaftshilfe zwischen Bork und Königsberg kann wiederholt werden

„Unser Budget ermöglicht viele kleine Dinge, um unser Dorf zu verschönern. Somit ist das viel entspannter“, sagt der 41-jährige Ortsvorsteher aus Bork. Egal ob über diese Mittel Obstbäume gepflanzt, der Platz rund das dorfeigene Backhaus weiter verschönert oder Werkzeug angeschafft werden, viele Vorhaben konnten schon problemlos in Bork umgesetzt werden.

„Jeder kann bei uns seine Ideen einwerfen“, sagt Mathias Strauß. Und machte seinem Amtskollegen aus Königsberg ein Angebot: „Wenn mal wieder etwas ansteht, können wir das zusammen machen.“

Von Christamaria Ruch