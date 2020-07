Nachfrage nach Tagespflegeplätzen im Raum Kyritz trotz neuem Anbieter noch immer nicht gestillt

Kyritz

Wer für seine betagten oder auch aus anderen Gründen betreuungsbedürftigen Angehörigen in der Region nach einer Einrichtung für die tägliche Beschäftigung sucht, muss mit einer längeren Wartezeit rechnen. Dabei hat eine neue Tagespflege gerade erst eröffnet.

„Aktuell sind wir mit 14 Tagesgästen voll belegt. Und dann haben wir auch noch 24 potenzielle Gäste auf unserer Warteliste“, informierte die Pflegedienstleiterin Karena Hörster am Rande der Eröffnung der ersten Tagespflege der Volkssolidarität in deren Verbandsbereich Prignitz-Ruppin. Sie heißt „Land und Liebe“ und befindet sich in den früheren Räumen der Agentur für Arbeit an der Perleberger Straße in Kyritz.

Bei der Eröffnung der Tagespflege der Volkssolidarität in Kyritz. Die ersten Nutzer wurden mit einer kleinen Feier herzlich empfangen. Quelle: Matthias Anke

Der Bedarf nach solchem Angebot sei von der Volkssolidarität (VS) schon vor Jahren erkannt worden. Seit 2017 wurden die Überlegungen konkreter, sich dahingehend zu erweitern, erklärte der VS-Regionalgeschäftsführer Andy Stolz. Er hatte diese Aufgabe von seiner Vorgängerin übernommen. Umgesetzt wurde sie nun eben in diesem Gebäude, in dem sich im Obergeschoss bereits die Sozialstation der VS samt Begegnungsstätte befindet.

Tagespflegen während Corona geschlossen – eine bleibt weiterhin zu

Doch die baulichen Veränderungen bis hin zum Brandschutzkonzept sollten nicht die einzige Hürde bleiben. Zuletzt verhinderte auch noch die Coronakrise die eigentlich längst schon geplante Eröffnung. Und eine Sondergenehmigung quasi für eine Notbetreuung sollte es für die Neulinge nicht geben. Erst die neue Verordnung ermöglichte jetzt den Start.

Bei der Eröffnung der Tagespflege der Volkssolidarität in Kyritz: VS-Regionalgeschäftsführer Andy Stolz, das Pflegeteam und Veronika Lausch. Quelle: Matthias Anke

Derweil wurde bekannt, dass die bisher einzige Tagespflege im näheren Kyritzer Umfeld, die der Humaniter, „seit Corona“ geschlossen ist – und bleibt. Das hatte die Nachfrage bei der Volkssolidarität sprunghaft ansteigen lassen. Weitere derartige Einrichtungen gibt es ansonsten noch in Dreetz und im Breddiner Ortsteil Joachimshof. In Kyritz handelt es sich bei den größeren Häusern „Azurit“ und „Seniorenwohnpark“ schließlich um vollstationäre Einrichtungen.

Humaniter: Tagespflege dicht, Hauskrankenpflege bleibt

Warum die Humaniter-Tagespflege in Kyritz nicht mehr öffnet, mag die Chefin Christin Sielaff nicht näher erläutern. Nur so viel: „Aus privaten Gründen.“ Und die Corona-Krise habe am Ende nur noch den letzten Impuls dafür gegeben.

Die Humaniter-Hauskrankenpflege indes gebe es weiterhin. Diese feierte voriges Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Die Tagespflege war später als zweites Standbein hinzugekommen. „Mit 25 Plätzen sind wir eine der größten Tagespflegen in Brandenburg“, sagte Senior-Chefin Petra Sielaff der MAZ noch vorigen November.

Glückwünsche auch aus dem Kyritzer Rathaus

Bei der Eröffnung der VS-Tagespflege war als Vertreterin der Stadt Veronika Lausch dabei. Sie überbrachte Glückwünsche von der Bürgermeisterin Nora Görke.

„Land und Liebe“, so heißt die neue VS-Tagespflege in Kyritz. Quelle: Matthias Anke

Veronika Lausch, deren Amt die Kinderbetreuung in der Stadt als Pflichtaufgabe im Blick hat, sagte, dass sie sehr gut nachvollziehen könne, wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot. Ist doch auch bei den Kitaplätzen „ein Fehlbedarf zu verzeichnen“.

Menschen sollen dank Tagespflege lange im gewohnten Umfeld leben

Und auch die Thematik Notbetreuung kenne sie durch die vergangenen Wochen sehr gut. „Um so mehr freut es mich, dass die Volkssolidarität dieses Angebot geschaffen hat“, sagte Veronika Lausch: „Wir wissen, wie wichtig es ist, damit Menschen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld bleiben.“

Die ersten Nutzer konnten mit einer geselligen Feier herzlich begrüßt werden. „Miteinander und Füreinander lautet unser Motto“, sprach Andy Stolz zu den Gästen und würdigte das „tolle Team“, das schon „viel Herzblut“ investierte und sich dabei eben in Geduld üben musste in Erwartung der ersten Nutzer dieser Tagespflege. Stolz: „Hier geht es aber hier nicht um uns, sondern um Sie.“ Von nun an täglich.

Von Matthias Anke