Kyritz

Ab Freitag gibt es in der Kyritzer Bibliothek eine neue Ausstellung. Ingeborg Görke zeigt darin rund 30 ihrer neuesten Bilder. Die 85-jährige Hobbymalerin verzichtet wegen der Coronalage aber lieber auf eine feierliche Eröffnung. „Sicher ist sicher“, sagt sie.

Ihre Bilder hängen jedenfalls alle an ihrem Platz, die meisten davon im Ausstellungsraum. Beim Aufhängen und Ausrichten der Bilder an den Vorrichtungen ging der Malerin die Bibliothekschefin Silka Laue helfend zur Hand.

Doch das brauchte seine Zeit. Zwei Tage dauerte es, bis die Künstlerin vollends zufrieden mit dem Ergebnis war.

Ausstellung in Kyritz gut vorbereitet

Immerhin sollten die Bilder nicht einfach nur ordentlich in Reih und Glied hängen, sondern jeweils auch möglichst harmonisch zum Nachbarbild passen.

Drei ihrer Werke sind jedoch nicht im Ausstellungsraum zu sehen, sondern vorn im Schaufenster platziert worden. „Schließlich sollen die Passanten auf die neue Schau aufmerksam gemacht werden“, sagte die Bibliotheksleiterin Silka Laue.

Landschaften stehen auch in der neuesten Schau von Ingeborg Görke im Fokus. Die meisten Motive suchte und fand sie bei Wanderungen in der Umgebung und lichtet sie dann mit dem Fotoapparat ab. Ihre Bilder malt sie stets zu Hause in den eigenen vier Wänden. „Mein Wohnzimmer ist zugleich auch mein Atelier“ sagt Ingeborg Görke.

Heidelandschaft im einstigen „Bombodrom“ bei Fretzdorf

So entstanden in den vergangenen anderthalb Jahren mehr als zwei Dutzend Bilder auf Leinwand in Acryl. Zu sehen sind idyllische Waldwege, Ansichten vom Untersee, Birkenalleen und die Heidelandschaft im einstigen „Bombodrom“ bei Fretzdorf. Neben den Landschaftsbildern zeigt Ingeborg Görke auch einige Blumenstillleben in ihrer neuen Schau.

Motive vom Kyritzer Untersee sind auch in der Ausstellung zu sehen. Quelle: André Reichel

Ein Motiv fällt jedoch rein geografisch aus dem Rahmen. Ingeborg Görke verewigte einen urigen Strandabschnitt auf der Halbinsel Darß auf eine ihrer Leinwände. Die Ostsee als Sehnsuchtsort zu DDR-Zeiten und auch heute noch, ist immer wieder mal Thema bei der Hobbymalerin.

So manches von Ingeborg Görke gemalte Motiv gibt es inzwischen schon gar nicht mehr. „Manche Birke hat die trockenen Sommer leider nicht überstanden“ sagte sie. Doch als dokumentarisches Zeugnis des Momentes versteht die Kyritzerin ihre Bilder nicht. Ingeborg Görke malt aus Spaß an der Sache. Künstlerisch und kreativ war sie wohl schon immer. Als gelernte Schaufensterdekorateurin konnte sie sich einst dahingehend ausleben.

Birken am Wegesrand sind beliebte Motive bei Ingeborg Görke. Quelle: André Reichel

Doch noch mehr war dies möglich, nachdem sie sich schon zu DDR-Zeiten selbstständig machte und Kunstgewerbeartikel produzierte. Glasgravur war in jener Zeit ihre Spezialität.

Erst als Rentnerin begann Ingeborg Görke an zu malen. Zu ihrem Glück finden sich für die meisten ihrer Bilder immer Liebhaber, denn viel Platz hätte sie dafür in ihrer Zweizimmerwohnung nicht.

Auch die meisten Bilder der neuen Ausstellung sind käuflich zu erwerben. Vorher aber werden sie noch bis Jahresende in der Kyritzer Bibliothek zu den jeweiligen Öffnungszeiten zu sehen sein.

Von André Reichel