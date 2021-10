Kyritz

Spätestens seit der Wasser- und Bodenverband (WBV) Dosse-Jäglitz im Mai mit der Umgestaltung von Flussbett und Böschungen der Jäglitz in Kyritz begann, ist es auf dem Parkplatz Wässering an der Stadtmauer eng geworden. Baucontainer und Lagerflächen belegen rund 20 Pkw-Stellplätze. Auch Wohnmobile müssen woandershin ausweichen.

Auf dem Parkplatz an der Kyritzer Wässering wird es in den nächsten Wochen weiter eng zugehen. Eine neue Baustelle kommt. Quelle: Alexander Beckmann

In den nächsten Wochen könnte es sogar noch etwas gedrängter zugehen. Denn die Stadtverwaltung kündigt kurzfristig eine weitere Baustelle auf dem Areal an. Voraussichtlich ab Mittwoch, dem 27. Oktober, wird die Firma Flöter im Auftrag der Stadt eine neue Regenwasserleitung am Jäglitzufer verlegen.

Stadt Kyritz überarbeitet Regenentwässerung

„Das ist eine vorbereitende Maßnahme für die künftige Regenentwässerung der Innenstadt“, erklärt die Pressesprecherin des Rathauses Doreen Wolf. „Es bietet sich an, das im Zuge der laufenden Bauarbeiten mit zu erledigen.“

Langfristig, so Doreen Wolf, seien weitere Veränderungen bei der Regenentwässerung zu erwarten. Schon seit 2019 ist für den Bereich Wässering der Bau einer Sedimentstionsanlage im Gespräch. Denn es ist längst nicht mehr zulässig, Wasser von Dächern und Straßen direkt in natürliche Gewässer einzuleiten. Spezielle technische Bauwerke sollen für eine gewisse Vorreinigung sorgen. Direkt gegenüber dem Parkplätz Wässering, auf der anderen Seite der Jäglitz entstand beispielsweise bereits ein Regenrückhaltebecken.

Zehn Parkplätze weniger an der Stadtmauer

Der aktuelle Leitungsbau wird es erfordern, ab Mittwoch weitere zehn Pkw-Stellplätze auf dem Gelände zu sperren, um die Baustelleneinrichtung unterzubringen. Betroffen ist ein Bereich im hinteren Teil des Parkplatzes nahe dem Ufer. „Wir gehen von drei Wochen Bauzeit aus“, sagt Doreen Wolf.

Immerhin deutet sich für die Zeit danach Entspannung an. Denn auch die Arbeiten des Wasser- und Bodenverbandes an der Jäglitz nähern sich dem Abschluss. „Mitte November sind wir auf jeden Fall fertig“, kündigt WBV-Geschäftsführer Gernot Elftmann auf Nachfrage an.

Jäglitz-Flussbett kurz vor der Vollendung

Der Verband verschaffte der Jäglitz in den vergangenen Monaten auf einer Länge von rund 150 Metern ein komplett neues Flussbett. Der Grund wurde neu profiliert und mit Schotter befestigt. Entlang der Böschung auf Stadtseite verlaufen nun gepflasterte Gehwege. Eine Treppe ermöglicht den Zugang fast bis ans Wasser. Auch auf der Ostseite entstand ein neuer Weg.

Allerdings hatten sich die Arbeiten erheblich verzögert. Den ursprünglichen Plan, nach rund zwei Monaten mit allem fertig zu sein, vereitelte das Wetter. Nach drei Jahren Trockenheit wurde ausgerechnet dieses Frühjahr mal wieder richtig feucht. Die erhöhte Wassermenge erzwang aufwändige Änderungen im Bauablauf.

Laut Gernot Elftmann stehen inzwischen nur noch letzte Handschläge an der Pflasterung der Wege und an den Böschungen aus. „Dann wird die Baustelle beräumt.“

Von Alexander Beckmann