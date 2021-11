Neue Corona-Teststellen in Kyritz und Wusterhausen

Kyritz

Den Anstoß gaben die vielen Kyritzer, die in den vergangenen Wochen nach Wittstock für einen Corona-Schnelltest gekommen waren. Sie nutzten die Teststelle der Volkssolidarität dort, weil es in Kyritz keine gab. Als Andy Stolz, Geschäftsführer der Volkssolidarität Prignitz-Ruppin, davon erfuhr, war für ihn schnell klar, dass es gut wäre, wenn es für die Kyritzer auch ein solches Angebot geben würde. „Mit Hilfe der Stadt und der Wohnungsbaugesellschaft haben wir innerhalb von einer Woche das Testzentrum ins Leben gerufen“, sagt Andy Stolz und dankt allen Beteiligten für die schnelle Hilfe.

Volkssolidarität testet ab Montag in Kyritz

Die Volkssolidarität testet ab Montag in der Perleberger Straße 39a im Raum hinter dem Stadtteilbüro Kyritz West (Weltraum). Er gehört der Wohnungsbaugesellschaft, wurde erst vor kurzem saniert und kann deshalb auch sofort genutzt werden.

Stolz sagt, dass für das Testzentrum noch Mitarbeiter gesucht werden. Eine erste Bewerbung ist bereits am Freitag abgegeben worden, als die Mitarbeiter der Volkssolidarität den Testraum einräumten. Die Stadt stellt ausgediente Schulmöbel zur Verfügung. Das Testzentrum ist an sieben Tagen in der Woche geöffnet. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8 bis 12 und 14 bis 17 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 9 bis 14 Uhr.

Die Volkssolidarität eröffnet ein Testzentrum in Kyritz. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. Quelle: Sandra Bels

Kyritzer bekommen das Ergebnis digital oder gedruckt

Das jeweilige Testergebnis werde per Ausdruck oder digital aufs Handy attestiert – bei Bedarf auch in Englisch, versichert Andy Stolz. Die digitale Variante funktioniert über die Corona-Warn-App. Per QR-Code können damit die Daten des Testwilligen gescannt werden. Somit entfällt das Formulare ausfüllen, was Zeit spart. Die Getesteten können aber auch vor Ort auf das Ergebnis warten und es dann ausgedruckt mitnehmen. Positive Ergebnisse werden automatisch ans Gesundheitsamt weiter geleitet. Andy Stolz weist darauf hin, dass im Testzentrum die Pflicht zum Tragen einer FFP-2-Maske besteht. Das sei Bestandteil des Hygienekonzeptes, sagte er.

Wusterhausener Apotheke will auch testen

Auch Apothekerin Claudia Rückborn und ihr Team der Lilien-Apotheke in Wusterhausen stehen quasi in den Startlöchern. Sie haben schon Erfahrung, boten bereits Anfang des Jahres kostenlose Schnelltests in Wusterhausen an. Wie damals passiert das nun wieder am gleichen Ort. Es ist der Alte Laden im Herbstschen Haus. „Wir als Stadt stellen der Apotheke den Raum zur Verfügung“, sagt Bürgermeister Philipp Schulz, der erfreut ist, dass es für die Einwohner der Gemeinde jetzt auch ein Testangebot gibt.

Claudia Rückborn sagt: „Am Dienstag haben wir die Abnahme des Testzentrums vom Gesundheitsamt.“ Dann brauche sie nur noch die Freigabe für die Corona-Warn-App. Dorthin werden dann die Ergebnisse des Tests gesendet und können vom Getesteten über die App und einen QR-Code abgerufen werden.

Testzentrum auch in Neustadt

„Alle Weichen sind gestellt“, so die Apothekerin. Sie hofft jetzt, dass sie spätestens Mittwoch das Testzentrum in Wusterhausen eröffnen kann. Anders als beim ersten Mal müssen diesmal keine Termine im Vorfeld für den Test vereinbart werden. Das Testzentrum ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Samstags können sich Interessenten zwischen 10 und 13 Uhr testen lassen.

Auch in Neustadt gibt es einen Anbieter für kostenlose Corona-Schnelltests. Es ist der Exip-Pflegedienst. Dort sind Tests von Montag bis Freitag zwischen 12 und 14 Uhr nach Voranmeldung möglich.

Von Sandra Bels