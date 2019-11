Neue Physiotherapie in der Einkaufsstraße

Kyritz

Der Weg zur eigenen Praxis für Physiotherapie führte Rebecca Korff zunächst über eine Umleitung. Sie hatte nach der Schule erst ein Studium der Rechtswissenschaften aufgenommen, dann aber schnell gemerkt, dass das „nicht meins ist“, wie sie erzählt.

So bewarb sich die gebürtige Dannenwalderin, die heute in Kränzlin wohnt, im Jahr 2011 in Rostock an einer staatlichen Schule für die Ausbildung von Physiotherapeuten, die sie 2014 erfolgreich abschloss. Danach war sie zunächst in zwei Praxen in Pritzwalk tätig. Jetzt ist sie ihre eigene Chefin in der Hamburger Straße von Kyritz.

Der Wunsch war eine eigene Praxis

„Ich hatte schon immer den Wunsch, mich selbstständig zu machen. Mein Ziel war eine eigene Praxis“, sagt die 28-Jährige. Das Haus (das ehemalige Gänseblümchen), in dem sich die Praxis befindet, hat die junge Frau gekauft.

Unterstützung wird demnächst gebraucht

Noch arbeitet Rebecca Korff allein. „Es ist aber abzusehen, dass ich demnächst Unterstützung brauche“, sagt sie. Die ersten beiden Wochen sind schon komplett ausgebucht, aber der Bedarf ist höher, hat sie schon an den ersten Tagen festgestellt. Der Terminkalender füllt sich schnell. „Die Patienten werden immer jünger, weil der Leistungsdruck immer größer wird“, sagt die staatlich-anerkannte Physiotherapeutin, die auch zertifizierte Pilates-Trainerin ist. Sie hat beobachtet, dass junge Leute ab Mitte 20 bereits regelmäßig Bedarf nach Behandlungen haben.

Großes Sportraum in der Praxis

Neben den drei Behandlungsräumen hat Rebecca Korff einen großen Sportraum in ihrer Praxis, in dem sie ab 2020 Pilates Kurse anbieten möchte. Interessenten können sich bei ihr melden. Sie beschreibt Pilates als schonenden Kraftsport für die tiefe Wirbelsäulenmuskulatur.

Zusammen arbeitet die 28-Jährige auch mit Christopher Kutzer aus Neuruppin. Er betreibt in Neuruppin ein Gesundheitsstudio und bietet ein individuelles Ernährungsprogramm an, welches von den Krankenkassen bezuschusst wird.

Von Sandra Bels