Neue Tagesklinik für Schmerzpatienten am KMG Klinikum Kyritz

Kyritz

Eine gute Nachricht für Schmerzpatienten: Ab 1. April nimmt ein neuer Fachbereich seinen Betrieb am KMG Klinikum Kyritz auf, der Menschen mit chronischen Schmerzen neue Behandlungsmöglichkeiten bietet. Bisher mussten sie stationär im Klinikum aufgenommen werden. Mit der neu eingerichteten Tagesklinik für Schmerztherapie besteht nun die Möglichkeit, dass sich die Betroffenen tagsüber in der Klinik aufhalten und am Abend nach Hause können.

Behandelt werden chronische Rücken-, Kopf-, Gesichts-, Nerven- und Ganzkörperschmerzen. Die neue Behandlungsoption ist weit überregional das einzige Angebot dieser Art.

Leitende Ärztin der Kyritzer Tagesklinik für Schmerztherapie ist Nicola Apitz

Anfragen zur Aufnahme werden bereits ab dem 15. März unter 0339 71/64 58 59 entgegengenommen. Leitende Ärztin der Tagesklinik für Schmerztherapie ist Nicola Apitz. Die Neurologin und Nervenheilkundlerin mit der Zusatzbezeichnung Spezielle Schmerztherapie verfügt über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet. Zuletzt war die 52-jährige gebürtige Frankendorferin leitende Oberärztin des Bereichs Schmerzmedizin bei den Ruppiner Kliniken.

Ziel der tagesklinischen Schmerztherapie ist es, Operationen zu vermeiden. Hierzu kommen individuell auf die Patienten abgestimmte konservative Therapieverfahren zum Einsatz, die den Menschen in seiner Gesamtheit betrachten. Für die komplexe Behandlung steht ein multiprofessionelles Team zur Verfügung. Neben Nicola Apitz gehört die Orthopädin Roxana Catalina Luca zum Schmerzteam, dazu eine Pain Nurse, eine Psychologin sowie Physio-und Ergotherapeuten. Darüber hinaus besteht eine enge Kooperation mit allen Fachabteilungen des Hauses.

Kyritzer Angebot ist weit überregional das einzige dieser Art

Sollte eine tagesklinische Behandlung nicht möglich sein, besteht weiterhin die Möglichkeit einer stationären Schmerztherapie unter der Leitung von Lutz Krüger, Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am KMG Klinikum Kyritz.

Nicola Apitz erläutert ihren Behandlungsansatz und die Vorteile der Tagesklinik: „Im Unterschied zur vorwiegend medikamentös ausgerichteten Schmerztherapie einerseits und zur psychotherapeutischen Behandlung andererseits stehen sich bei einer ganzheitlich ausgerichteten Schmerztherapie Medizin und Psychotherapie gleichwertig gegenüber und beeinflussen sich wechselseitig bei Diagnose, Therapie und Prognose. Da sich die Behandlung in der Tagesklinik aus unterschiedlichen Bausteinen zusammensetzt, die Zeit beanspruchen, kann die Therapie nicht ambulant durchgeführt werden.

Vorteil der Tagesklinik: Patienten behalten Bezug zum persönlichen Alltag

Gleichzeitig bietet die tagesklinische Unterbringung den Vorteil, dass unsere Patientinnen und Patienten den Bezug zum persönlichen Alltag behalten und erlernte Schmerzbewältigungsstrategien leichter in ihr Leben integrieren können. Ich freue mich darüber, dass wir am KMG Klinikum Kyritz gleichzeitig die Möglichkeit haben, im Bedarfsfall für bestmögliche Behandlungserfolge eng mit den anderen Fachbereichen zu kooperieren. Und ich freue mich über das motivierte Schmerzteam hier in der Tagesklinik.“

Sarah Henning, Geschäftsführerin des KMG Klinikums Kyritz: „Wir sind sehr glücklich , dass wir mit Dr. Nicola Apitz eine so erfahrene und überaus engagierte leitenden Ärztin für unsere Tagesklinik für Schmerztherapie gewinnen konnten.“

