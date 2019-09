Neue alte Stadtansichten

Kyritz

Gerade einmal ein halbes Jahr nach seinem Band mit historischen Ansichtskarten aus dem Altkreis Kyritz stellt Autor Eugen Gliege jetzt das nächste heimatgeschichtliche Werk mit regionalem Schwerpunkt vor.

„ Kyritz auf alten Ansichtskarten und neuen Bildern“ entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Kyritzer Sammler und Kenner lokaler Geschichte Herbert Brandt. Auf 136 Seiten wird in alphabetischer Reihenfolge jede Straße der Stadt kurz vorgestellt und – soweit möglich – mit alten und aktuellen Ansichten illustriert. Ein Register und ein historischer Stadtplan ergänzen das Buch.

Verkaufsstart mit Signierstunde

Den offiziellen Verkaufsstart am Freitag, dem 27. September, wollen Eugen Gliege und Herbert Brandt persönlich in der Buchhandlung Steffen am Kyritzer Marktplatz begleiten. Von 10 bis 17 Uhr wollen die beiden allen Interessenten Rede und Antwort stehen und auf Wunsch auch Bücher signieren.

Für 28 Euro ist der im Eigenverlag veröffentlichte Band ab diesem Zeitpunkt in der Buchhandlung erhältlich. „Es ist ein Buch für Kyritz und soll auch hier verkauft werden“, erklärt Eugen Gliege, der zudem auf seiner Website www.eugengliege.de Bestellungen entgegennimmt.

Jüngster Beitrag in langer Reihe

Als Publizist aus Leidenschaft hat sich Gliege seit vielen Jahren auf regionale Geschichte spezialisiert. Der 69-Jährige greift dabei gern auf alte Fotos und Ansichtskarten sowie historische Veröffentlichungen zurück. Dutzende Hefte und Bücher erschienen. Beruflich ist Gliege vor allem für seine jahrzehntelange Arbeit als Karikaturist und Illustrator bekannt.

Von Alexander Beckmann