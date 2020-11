Leddin/Kolrep

Auch Holz gilt als Müll, mitunter gar als Sondermüll, wenn es um behandeltes Holz geht. Was genau da aktuell am Heinrichsfelder Weg liegt und woher es stammt, ist jetzt ein Fall für das ­Neustädter Ordnungsamt – und die Kripo.

Die Menge jedenfalls überrascht. Es ist offenbar eine ganze Lkw-Ladung gewesen, die dort in die Landschaft gekippt wurde. Und es ist auch nicht einfach nur irgendeine Landschaft, sondern ausgerechnet ein Naturschutzgebiet.

Holz aus einer Entrümpelung?

Dort am Nordende des Naturschutzgebietes „ Bärenbusch“ auf halbem Weg zwischen dem Kyritzer Ort Heinrichsfelde und dem Neustädter Dorf Leddin fiel der Berg einem Passanten auf. Er informierte den Schutzgebietsbetreuer Lothar Schnick. Der sagt: „Wie es aussieht, stammt das Holz von irgendeiner Baumaßnahme, es sieht nach Entkernung und Entrümpelung aus.“

In der Mehrzahl handelt es sich um vor langem zersägte Stämme, die jedoch in feuchter Umgebung gelegen zu haben scheinen und teils vermodert sind. Viele wirken wie von einer Rußschicht überzogen. Aber es sind ebenso Balken vorhanden, Bretter und Teile von alten Fenster- und Türrahmen.

Der Leidtragende ist in der Regel der Flächeneigentümer. In diesem Fall gehört das Gelände zur Eigenjagd der Nabu-Stiftung in Berlin. Grundeigentümer aber ist die Gemeinde Plänitz-Leddin. Deren Ortsvorsteher wurde laut Schnick daraufhin informiert, ebenso das Ordnungsamt der Stadt Neustadt sowie die Untere Naturschutzbehörde – und die Kripo.

Grünabfall-Annahmestelle Heinrichsfelde nicht weit entfernt

Erfahrungsgemäß wird die Polizei nun Fragen nachgehen wie: Wo gab oder gibt es in der Umgebung entsprechende Entrümpelungen? Oder wer hat dahingehend etwas beobachtet? Auch stellt sich die Frage, was seitens der Grünabfall-Annahmestelle in Heinrichsfelde bemerkt worden sein könnte. Sie befindet sich schließlich nur wenige Hundert Meter entfernt.

Dass im Umfeld von Annahmestelle etwas illegal entsorgt wird, weil sie den Unrat entweder nicht annahmen oder gerade geschlossen hatten, ist ebenso nicht selten. Auch rund um die „Strüwe“ in Kyritz gab es bereits ähnliche Fälle.

Seit langem regelmäßige Aufräumaktionen im „ Bärenbusch “

Im Naturschutzgebiet „ Bärenbusch“ werden seitens der Jäger und auch anderer Umweltfreunde seit Jahren Aufräumaktionen organisiert. Wiederkehrende Fälle sind ausrangierte Fernseher, aber auch ganze Kühlschränke – und immer wieder Asbestplatten.

Kathrin Lorenz vom Neustädter Ordnungsamt sagt nun mit Blick auf den aktuellen Vorfall, der dort seit diesem Donnerstag bekannt ist: „Ob einfaches oder behandeltes Holz, keiner darf irgendwo einfach etwas hinwerfen, schon gar nicht auf die Flächen fremder Eigentümer.“

Zunehmend Fälle auch in weiterer Region Ostprignitz-Ruppin

Dennoch häuften sich derartige Vorkommnisse auch in der weiteren Region in den vergangenen Jahren. Nach Vorfällen wie im Dreetzer Wald nahe Segeletz, wo einst fässerweise Altöl gefunden wurde, oder nach dem Altölfund im Windpark nahe Gantikow informierte der Landkreis stets eindringlich über Möglichkeiten von legaler und Folgen illegaler Entsorgungen. Dennoch geht es offensichtlich vielerorts munter so weiter – und erreicht immer neue Dimensionen.

Erst im Juni dieses Jahres wurde Müll aller Art direkt ins Flussbett der Jäglitz bei Stüdenitz gekippt. Und ein weiterer Fall illegaler Müllentsorgung ist keine paar Tage alt: Zwischen Dahlhausen bei Heiligengrabe und dem Gumtower Dorf Kolrep wurde kürzlich Sondermüll und Abbruchmaterial entdeckt, und zwar ebenso zum wiederholten Mal.

Auch bei Kolrep erhebliche Menge entdeckt

Der Müll wurde nahe der Landesstraße 145 abgekippt. Der Vorfall ereignete sich bereits zwischen Mittwoch und Freitag vergangener Woche.

Die gefundenen Asbestplatten zählen zum Sondermüll. Hinzu kommen ein abgerissener Schornstein und weiterer Bauschutt. Der oder die Täter gaben sich keine große Mühe, sondern kippten das Material einfach auf den Waldweg. Über eine Länge von 20 Metern zieht sich diese Spur entlang – eine ähnliche Dimension wie nahe Leddin also.

