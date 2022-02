Kyritz

Gute Nachricht für die Kyritzer und alle, die sich in der Stadt bevorraten wollen: Der Kyritzer Wochenmarkt hat nach längerer Abstinenz nun auch vor den Wochenenden wieder einen Gemüsehändler.

Reger Zulauf beim ersten Markttag in Kyritz

Sebastian Pajor baute am Freitag erstmals seinen Stand auf, der von der ersten Minute an regen Zulauf fand. „Der Start ist geglückt, so kann es weitergehen“, sagte der 30-Jährige in einer der wenigen Pausen.

Sebastian Pajor kommt mit seinem Angebot jetzt immer freitags zum Markttag nach Kyritz. Quelle: Wolfgang Hörmann

Sebastian Pajor ist unweit von Stettin zu Hause. Gemeinsam mit einem Geschäftspartner betreibt er auch Handel in Teterow, Güstrow und Berlin. Obst, Gemüse, Konserven, Küchenkräuter, aber auch Süßigkeiten und Geräuchertes von Gans und Ente aus dem Nachbarland kamen bei der Premiere unter der Friedenseiche gut an.

Marktbetreiber Dirk Mielke ist froh, in Kyritz eine Lücke schließen zu können: „Es bleibt vorläufig bei Verkäufen am Freitag, der Dienstag war ja schon seit Langem abgesichert.“

Für den Wochenmarkt in Wusterhausen werden noch Händler gesucht.

Von Wolfgang Hörmann