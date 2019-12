Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember soll der neue Kyritzer Bahnhaltepunkt „Am Bürgerpark“ den Betrieb aufnehmen. Außerdem wird dann auch der Bahnübergang in der Perleberger Straße wieder befahrbar sein.

Noch laufen die Bauarbeiten am Bahnübergang und am neuen Bahnsteig an der Perleberger Straße in Kyritz. Zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember soll alles fertig sein. Quelle: Alexander Beckmann