Neuer Radweg und Straßenbau: Erste Bäume zwischen Gantikow und Vehlow gefällt

Bis zu 200 Bäume sollen laut Ausschreibung dem geplanten Radweg an der Bundesstraße 103 zwischen dem Kyritzer Dorf Gantikow und dem Gumtower Dorf Vehlow weichen. Die ersten sind schon gefällt. Im Herbst geht es weiter. Und: 2023 steht dort auch noch die Fahrbahnerneuerung an – was einige überraschte.