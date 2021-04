Neuer Termin für die zentrale Jugendweihe in Wusterhausen

Kyritz/Wusterhausen

Der Termin für die diesjährigen zwei Jugendfeiern am 29. Mai in der Wusterhausener Dosse-Halle war nur ein vorläufiger. Die Unwägbarkeiten angesichts der Corona-Pandemie kennt schließlich auch der organisierende Verein ­Ostprignitz-Jugend seit vorigem Jahr zur Genüge. Jetzt steht fest: Auch dieses Datum wird gestrichen.

„Aufgrund des unsicheren Infektionsgeschehens und der noch nicht klar zu erwartenden behördlichen Bestimmungen verschieben wir die Jugendweihe auf den 18. September“, informierte Anja Büchner vom Verein alle betroffenen, bereits angemeldeten Teilnehmer und deren Eltern: „Zurzeit können wir nur kurzfristig auf Beschlüsse reagieren – eine sichere Planung der Jugendweihe ist uns daher nicht möglich.“

Lieber später, als eine digitale Alternative

Schon voriges Jahr musste die Veranstaltung vom Mai in den September verlegt werden – was am Ende trotz der Abstandsregeln und den bedeutend weniger Gästen als sonst auch gut funktionierte. Seinerzeit erfolgte die Veranstaltung für 130 junge Leute aus dem Raum Kyritz. Diesmal zählt Anja Büchner 110 Anmeldungen.

Das Motto laute nun also erneut „besser spät als nie“. Vielerorts in Brandenburg waren die Jugendweihen 2020 schließlich ersatzlos ausgefallen. Mittlerweile gibt es zwar digitale Alternativen wie die des Humanistischen Verbands Berlin-Brandenburg, der in Neuruppin und Pritzwalk alljährlich etliche Jugendweihefeiern organisiert. „Viele unserer Teilnehmer aber bestanden darauf, es lieber zu verschieben, als nur online etwas durchzuführen“, sagt Anja Büchner: „Uns ganz ausfallen lassen möchte es schon gar keiner.“

Weitere Terminänderungen bei der Ostprignitz-Jugend

Derweil gibt es bei der Ostprignitz-Jugend aufgrund der aktuellen Situation weitere Änderungen im Terminkalender. So erfolgt etwa die Fahrt zur Gedenkstätte „Belower Wald“ statt in diesem April erst am Sonnabend, 14. August. Die Kino-Vorführung im Kyritzer Mehrgenerationenhaus, der noch ein Online-Voting vorausgeht, wird auf Freitag, 27. August, verschoben.

Für Fragen ist der Verein montags und mittwochs 10 bis 13 Uhr unter 033971/7 23 67 erreichbar. Aktuelles findet sich ebenso im Internet unter www.ostprignitzjugend.de.

Von Matthias Anke