Neues Flussbett für die Jäglitz soll 2020 kommen

Kyritz

Nächstes Jahr soll die Jäglitz in Kyritz nun wirklich zur Baustelle werden. Schon vor sechs Jahren waren Entwürfe für die Umgestaltung des Flussbettes in Höhe des Parkplatzes Wässering vorgestellt worden. Wie der Wasser- und Bodenverband ( WBV) Dosse-Jäglitz in Kampehl jetzt mitteilt, laufen derzeit die konkreten Bauplanungen. „In der nächsten Bausaison soll die Umsetzung erfolgen“, sagt WBV-Geschäftsführer Gernot Elftmann. „In vielleicht drei Monaten sollten wir das durch haben.“ Der Verband hat inzwischen die Regie über das Vorhaben übernommen.

Ursprünglich war vorgesehen, den Umbau direkt an den Bau der neuen Brücke für die Graf-von-der-Schulenburg-Straße anzuschließen, die 2014 fertig wurde. „Mit dem Abriss der alten Brücke ist ja das Wehr verschwunden“, erinnert Gernot Elftmann. Doch die Finanzierung der Umgestaltung von Flussbett und Ufer, für das Sieverdorfer Planungsbüro Ellmann-Schulze damals etwa 280.000 Euro veranschlagte, bereitete der Stadt offensichtlich Kopfzerbrechen. Die Brücke selbst war schon erheblich teurer geworden als erwartet.

Übergangslösung steht bis heute

Vorerst blieb es bei einer Übergangslösung: Mit der Demontage das alten Wehres hatte man das Flussbett mit Steinen aufgefüllt, um den Wasserstand oberhalb halbwegs zu wahren. Das sei unbedingt geboten, um das Wasser in der Landschaft zu halten, betont Gernot Elftmann.

Auch die Umgestaltungspläne sehen kein neues Wehr vor. „Im Zuge der Gewässerrenaturierung wollen wir ja von Sperrbauwerken weg.“ Stattdessen plane man eine sogenannte Sohlgleite, so Elftmann. So wie schon derzeit läuft das auf einen befestigten Gewässerabschnitt mit einem definierten Gefälle hinaus – allerdings etwas ausgefeilter gestaltet als das aktuelle Provisorium.

Der von der Stadt finanzierte Entwurf sieht getrennte Bereiche für niedrige und höhere Wasserstände vor. So wird sich an der Jäglitzsohle eine Art Rinne entlang schlängeln, die dafür sorgt, dass auch bei Trockenheit eine gewisse Fließgeschwindigkeit gewahrt bleibt. Kommt mehr Wasser, füllt sich das Flussbett auf seiner ganzen Breite. Geschüttete Natursteine werden als Baumaterial dienen. Hinzu kommen Bereiche mit Kies, um Fischen Laichplätze zu bieten.

Ufer wird ebenfalls umgestaltet

„Die Böschung auf der Parkplatzseite werden wir auch mit anfassen“, kündigt Gernot Elftmann an. Statt des jetzigen Trampelpfades sahen die Planungen der Stadt dort unter anderem wieder einen richtigen Weg vor, der etwas dichter am Wasser verläuft als bisher. Ein Treppe könnte Besuchern den direkten Zugang zum Wasser ermöglichen.

Fest steht, dass die einstigen Kostenschätzungen längst von der Zeit überholt wurden. Vor knapp einem Jahr erhielt der Wasser- und Bodenverband eine Zusage der Landesinvestitionsbank über knapp 387.000 Euro. Sie fördert den Bau zu 100 Prozent. Welche Summe letztlich wirklich anfällt, wird sich erst im Zuge von Detailplanung und Ausschreibung erweisen.

Von Alexander Beckmann