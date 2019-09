Kyritz

Mit dem Ende dieses Monats September wird auch die Strandbadsaison in Kyritz wieder enden und damit ebenso für die Ehrenamtler der Ortsgruppe der DRK-Wasserwacht. „In diesem Jahr gab es für uns bis jetzt keinen Notfall zu bewerkstelligen“, sagt Matthias Hegert – trotz der Rekordhitze und dem damit erneuten Besucheransturm. Und dieser ebbt mit den deutlich gefallenen Temperaturen nun komplett ab.

Landkreisweit jedoch sei alljährlich mit acht bis zehn Einsätzen zu rechnen. „Das bekommen wir hier über die Notrufe mit“, sagt Hegert. Doch nur selten müssten auch die Kyritzer mit ausrücken.

In der Regel handele es sich dann um in Not geratene Personen, um Badeunfälle, gar Ertrunkene oder – zunächst eben – um die Suche nach Vermissten. Wie Ende Juni im Ruppiner See bei Neuruppin, wo ein 42-Jähriger ertrank, oder einen Monat später, als ein 55 Jahre alter Mann im Wittwesee bei Rheinsberg unterging.

Geld aus der Sparkassen-Lotterie half bei Anschaffung

Wenngleich so etwas am Kyritzer Untersee schon länger nicht vorfiel, sind sie dort für Notfälle ähnlicher Art jetzt doch wieder ein Stück besser gerüstet – mit einem neuen Rettungsbrett. Es konnte dank der Hilfe der Sparkasse in Kyritz angeschafft werden.

Mittel aus der PS-Lotterie wiederum ermöglichten diese Förderung, wie die Niederlassungsleiterin Nicole Vogel zur offiziellen Übergabe erklärte. Demnach fördert die Lotteriegesellschaft der Ostdeutschen Sparkassen mit je 25 Cent pro Los „herausragende kulturelle, soziale, künstlerische und sportliche Projekte und Aktivitäten.“ Und: „Es wird maßgeblich die Vereinsaktivität im Geschäftsgebiet der Sparkasse zugunsten von Kindern und Jugendlichen sowie Familien und Senioren unterstützt.“

Für die Ausbildung von Rettungsschwimmern

Das Rettungsbrett kostete samt Tasche rund 1100 Euro. „Wir hatten es zur Probe auch schon beim 19. Langstreckenschwimmen in Neuruppin im Einsatz“, sagt Matthias Hegert.

Nun steht es in Kyritz der derzeit 25-köpfigen Ortsgruppe der DRK-Wasserwacht zur Verfügung und damit auch für die weitere Ausbildung für Rettungsschwimmer. Hegert: „Das ist eine sinnvolle Ergänzung, weil Hilfesuchende damit schnell erreichbar sind.“

Von Matthias Anke