Neustadt

Die beiden gestohlenen Moto-Crossmaschinen, die am 9. beziehungsweise am 10. Mai in Kyritz nach Probefahrten nicht zurückgegeben wurden, sind wieder da. Ein Zeuge hatte sich am Montagabend bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, das sich sein gestohlenes Motorrad Am Vogelsang in Neustadt befindet. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete ein Mann mit dem Krad.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich das besagte Krad und ein weiteres gestohlenes Motorrad in einem Keller in der Bahnhofstraße befinden. Dort fanden die Polizeibeamten die zwei gestohlenen KTM-Crossmaschinen.

Die Kräder wurden nun den Eigentümern wieder übergeben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

