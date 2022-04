Neustadt

Im Polizeirevier Kyritz zeigte am Sonntagabend ein 66-jähriger Neustädter einen Betrug an. Am Nachmittag hatte er auf seinem Mobiltelefon über einen Kurznachrichtendienst eine Nachricht einer Unbekannten erhalten.

Die Frau stellte sich als seine Tochter vor. Weil das Mobiltelefon der vermeintlichen Tochter defekt sei, meldete sie sich von einer neuen Telefonnummer. Im Verlauf des Kontaktes schilderte die Absenderin, dass ein Zugriff auf ihre Apps, und damit auf Bankkonten, nicht mehr möglich sei.

Betrug bei der Polizei in Kyritz angezeigt

Der Bitte, eine Überweisung in Höhe von über 1900 Euro zu tätigen, kam der 66-Jährige nach, teilte die Polizei mit. Nach weiteren Geldforderungen wurde der Neustädter misstrauisch. Als er seine Angehörige kontaktierte, flog der Betrug auf und er zeigte ihn an.

