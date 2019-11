Die Wiedergeburt der Klosterweihnacht

Kyritz

Nach zehn Jahren Pause wird in Kyritz in diesem Jahr wieder eine Klosterweihnacht gefeiert. Es ist ein gemeinsames Projekt der historischen Vereine der Stadt, der beiden Kirchengemeinden, der Stephanus-Kita und der Bildungsgesellschaft Nestor, deren Beschäftigte in Kyritz maßstabsgetreue Modelle von Bauwerken der Region bauen.

Knattermimen sind die Urheber

Die historischen Vereine sind die Historische Gesellschaft zu Kyritz, der Heimatverein und die Knattermimen. Auf letztere geht auch der Name Klosterweihnacht zurück.Sie sind der Erfinder dieser Veranstaltung. Die Mimen führten dabei steht ein Krippenspiel im Klostergarten auf. Doch nach 2009 gab es keine Klosterweihnacht mehr. Die Organisation war für eine Schulter allein zu aufwendig geworden.

Viele Veranstaltungen auf der Open-Air-Theaterbühne

Die Amateurschauspieler der Kyritzer Knattermimen hatten das ehemalige Franziskanerkloster in Kyritz Mitte der 90-er Jahre aus seinem Dornröschenschlaf geholt und den Klostergarten nach historischem Vorbild wiederhergestellt. Eine Open-Air-Theaterbühne gibt es dort seitdem, auf der nicht nur die Klosterweihnacht, sondern auch viele andere Veranstaltungen wie die „Theaternächten im Klostergarten“ oder das Folkmusik-Event „An irish summernight“ stattfinden. Das Areal ist heute ein kultureller Mittelpunkt in Kyritz.

Neustart kurz vor dem Fest

Der soll nun nach zehn Jahren Stille kurz vor dem Weihnachtsfest wieder mit Leben gefüllt werden. Der Neustart für die Klosterweihnacht ist am 21. Dezember. Kirch- und Klostergarten sind die Schauplätze in der Zeit von 14 bis 21 Uhr. Die Knattermimen als Urheber übernehmen die künstlerische Gestaltung und das Krippenspiel „Eine Nacht von Bethlehem“, geschrieben vom Kyritzer von Eckhard Kutzer.

Sie wagen den Neustart der Klosterweihnacht. Quelle: Sandra Bels

Bühnenprogramm ab 14 Uhr

Die Besucher können sich auf ein Bühnenprogramm freuen. Es beginnt um 14 Uhr. Anschließend (15 Uhr) singt der Chor der katholischen Kirchengemeinde unter der Leitung von Gerda Rauhöft. Das Krippenspiel ist zweimal zu sehen, um 16 und um 18 Uhr. Dazwischen gibt es einen lebendigen Adventskalender im Klostergarten.

Pfarrer Daniel Feldmann freut sich schon auf die Ausstellung des Krippensammlers Dieter Henning aus Berlin. Er präsentiert die Weihnachtsgeschichte beim Heimatverein. „Krippen der unterschiedlichsten Größen sind dabei“, sagt Feldmann. Der Berliner war früher Religionslehrer und geht mittlerweile auf die 90 Jahre zu. Feldmann arbeitet schon seit ein paar Jahren mit Henning zusammen. „Er stellt die Weihnachtsgeschichte immer wieder anders dar“, erzählt der Pfarrer. Er kündigt außerdem den Harfenisten Sören Wendt für die Klosterweihnacht an.

Märchenstunde und Stadtwache

Zum Rahmenprogramm gehören die Märchenstunde mit der Geschichte „Der kleine Zinnsoldat“. Die übernimmt die Historische Gesellschaft zu Kyritz, deren Mitglieder auch als historische Stadtwache unterwegs sein werden. Gemeinsames Singen am Feuer mit Daniel Feldmann und seiner Kollegin Anna Hellmich sind geplant wie die Mitmach-Aktion der Stephanus-Kita Kyritz und die Miniaturausstellung im Kirchgarten. Dort zeigt Nestor einige seiner Kirchenmodelle: die St.-Marien-Kirche Kyritz und die Gotteshäuser von Plänitz, Breddin, Breddin, Kötzlin und Neustadt. Nestor-Projektleiter Steffen Strebel will die Modelle beleuchten.

Alle Beteiligten treten in historischen Kostümen auf aus dem Mittelalter und die Historische Gesellschaft präsentiert sich in der friderizianischen Uniform.

Historisches Handwerk

Bei der Klosterweihnacht darf laut Manuela Bismark vom Heimatverein historisches Handwerk nicht fehlen. So wird eine Feldschmiede aufgebaut. Frank Odebrecht hat sie nach Zeichnungen und Abbildungen der Feldschmieden aus dem 19. Jahrhundert gebaut. Überall in Europa waren solche Fuhrwerke im Einsatz, ob bei der preußischen Artillerie, unter Napoleon oder den Österreichern. Die ersten Schmiedefuhrwerke sind wahrscheinlich schon im dreißigjährigen Krieg im Einsatz gewesen.

„ Odebrechts Feldschmiede ist voll ausgestattet und bereichert unseren historischen Markt. Blasebalg und Esse sind funktionsfähig und er zeigt damit die unterschiedlichen Schmiedetechniken“, sagt Manuela Bismark.

Kinder können einen Eimer bauen

Sie freut sich auch über die Präsentation des Böttcherhandwerks, das es seit 1889 gibt. „Vor allem die Kinder können sich ausprobieren und ihren eigenen Holzeimer bauen“, so die Mitorganisatorin. „ Heino Glantz gehört zu den letzten Böttchern in Deutschland und bringt besonders gern Kindern sein Handwerk näher“, fügt sie an. Sie kündigt auch einen Holzschnitzer an.

Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Es gibt Glühwein, Tee, Suppe und Gegrilltes. Feuerschalen und Kessel werden zusätzlich aufgestellt.

Das Krippenspiel mit den Knattermimen darf natürlich nicht fehlen. Quelle: Sandra Bels

Erste Pläne vor dem Sommer

Für die Organisatoren ist es ein Anfang. Sie haben schon lange darüber nachgedacht, eine Aktion auf die Beine zu stellen. Die ersten Pläne wurden vor dem Sommer geschmiedet. „Nun müssen wir schauen, wie unsere Ideen ankommen“, sagt Manuela Bismark. Plakate und Postkarten sollen dafür sorgen, dass viele Besucher zur Klosterweihacht nach Kyritz kommen.

Von Sandra Bels