Wer das Ausflugsziel in der Region schlechthin ansteuert, erlebt erfahrungsgemäß schon auf dem Weg dorthin die ersten schönen Momente. Wie also wird es da jetzt wohl sein, mit einer nagelneuen Elektrofähre auf diese Insel im Kyritzer Untersee überzusetzen?

Das, und natürlich auch, wie sich die Gastwirtschaft auf der Insel nach der langen Coronapause auf ihre ersten Besucher eingestellt hat, wollten am zurückliegenden Wochenende so einige wissen. Um aber einen möglichen Besucheransturm einzudämmen und die Abstandsregeln einzuhalten, musste vorab reserviert werden. Siehe da: Schnell war alles ausgebucht.

So galt es auch schon für die Kinderkinoaufführung am Freitagabend. Zur Eröffnung war nämlich das „Waldkino“ mit Claudia Brüggemann vom Verein Stattwerke auf die Insel gezogen. Die Kreativen von „Muckout“ lockten die Kinder mit ihrem Bastelstand.

Zu denen, die mit ihrer Reservierung für den Inselstart am Sonnabend sehr schnell waren, gehörte ein Paar aus Leipzig. „Wir hatten im Internet davon gelesen und sind extra hergefahren“, erklären die Ausflügler. Sie gehörten auch zu jenen, die am Sonnabend um 12 Uhr schon mit der ersten Fähre übersetzten.

Stündliche Abfahrten mit der extrem leisen Fähre

Einmal stündlich ist Abfahrt. Mit einem Hammer auf eine Pfanne zu schlagen, um so den Fährmann zu rufen, das gibt es nicht mehr.

Und? Rumpelt und dröhnt sie noch wie das alte Stahlboot? Keineswegs: Leise wie ein Kätzchen schnurrt das mit einem Elektromotor angetriebene Schiff in seiner Leichtbauweise rüber zur Insel. Es ist ein ganz neues Gefühl in diesem Aluminiumboot. Nur vom Aufbau her erinnert die Fähre noch an ihre Vorgängerin. Am Steuer steht Stephan. Sein Helfer lässt sich mit Christian ansprechen, gern per Du.

Team auf der Insel ist etwas kleiner als bisher

Eine Überfahrt kostet für Erwachsene zwei Euro. Kinder fahren kostenlos mit. Und wie schon in den Vorjahren, steuern die Fähre bei Bedarf auch Bantikow an, das andere Seeufer also.

Die Inselwirtin Marie Köckenberger ist sehr froh, wieder Gäste empfangen zu dürfen. „Wir saßen hier ganz ungeduldig wie auf Kohlen“, erzählt sie. Mit ihrem neu zusammengestellten Team wolle sie die wohl kürzeste Saison ihrer bisherigen Inselzeit für alle so schön wie nur möglich gestalten. Coronabedingt sind es aber nur 20 Leute, die auf der „Insl“ fürs leibliche Wohl der Gäste sorgen werden. „Sonst sind wir mindestens fünf Leute mehr.“

Der Fährmann war ein Glücksfall

Die Speisekarte ist deshalb nicht ganz so lang wie sonst. „Die Klassiker wie unsere Burger gibt es aber nach wie vor“, sagt Marie Köckenberger. Sehr froh sei sie auch darüber, ihren neuen Fährmann Stephan mit ins Boot geholt zu haben.

30 Jahre lang fuhr er schon auf Berliner Gewässern eine Fähre. Kürzlich zog er nach Wusterhausen und suchte eine neue Beschäftigung. Per Zufall las er dann in der MAZ, dass die Gaststätte „Insl“ einen Fährmann sucht. „Da habe ich mich einfach gemeldet, und nun bin ich hier“, sagt er.

Vorerst will die Inselwirtin nur von Freitag bis Sonntag öffnen. „Wenn es gut angenommen wird, mache ich auch an weiteren Tagen auf“, sagt sie. Kulturveranstaltungen gibt es wegen Corona in diesem Sommer nicht. „Spontane Aktionen wie das Waldkino sind eine Ausnahme“, so die Wirtin. Ab dem Herbst könne sie es sich zudem vorstellen, an den Wochenenden Brunch anzubieten.

Von André Reichel