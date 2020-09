Kyritz

Dass die wichtigsten Sitzungstermine gleich aller drei benachbarter Kommunen so eng beieinander liegen, ist selten.

Diesen Montagabend tagen die Neustädter Stadtverordneten ab 19 Uhr, und zwar aufgrund der Corona-Abstandsmöglichkeiten wieder im Gemeindezentrum Dreetz.

Ebenso ausreichend Platz in Dosse-Halle und Diercke-Aula

Am Dienstag haben die Gemeindevertreter von Wusterhausen ihr wichtigstes Treffen in diesem Sitzungsturnus. Die Versammlung beginnt um 19 Uhr in der geräumigen Dosse-Halle.

Am Mittwoch, 23. September, sind dann die Kyritzer an der Reihe. Die Stadtverordneten beginnen ihre Sitzung um 18.30 Uhr in der Aula der Carl-Diercke-Oberschule.

Nur in Gumtow ist erst am 6. Oktober Gemeindevertretersitzung. In dieser Woche aber, am Dienstag, tagen ab 19 Uhr die Hauptausschussmitglieder.

Flutlichtanlage in Neustadt und die Solarparkpläne für Blankenberg

Die Tagesordnungen sind in allen Fällen gut gefüllt. So hören die Neustädter diesen Montag den 2019er Bericht über die Beteiligung der Stadt an der Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft. Und es geht um die Entschädigungssatzung für alle kommunalpolitischen Vertreter dort an der Dosse. Ein Beschluss steht hinsichtlich der Instandsetzung der Flutlichtanlage auf dem Sportkomplex an.

In Wusterhausen wird der in den bisherigen Ausschüssen bereits abgelehnte Plan für einen „Solarpark Lögow-Blankenberg“ noch einmal eine Rolle spielen. Des weiteren geht es um Geld für ein Fahrzeug für die Kinder-, Jugend- und Integrationsarbeit, genannt Jugendmobil. Und ein weiteres Fahrzeug wird – erneut – Thema sein: Es gibt einen Bericht zum Forschungsprojekt des autonom fahrenden Busses in der Stadt.

130 mobile Endgeräte für die beiden städtischen Schulen in Kyritz

In Kyritz wird auch diese Stadtverordnetenversammlung nicht ohne das Thema Klosterviertel auskommen. Hierbei geht es um die Fortsetzung dieses Projektes, für das die Baukosten zuletzt in die Höhe schnellten. Nunmehr ist von 17 Millionen Euro die Rede.

Dann gilt es, die Parkgebührenordnung zu erneuern. Dem ging eine Debatte um die Gebühren für die neuen Wohnmobilstellplätze am Ufer des Untersees voraus. Dort waren die Nutzer erst nach dem dritten Aufenthaltstag zur Zahlung einer Tagespauschale verpflichtet, was für Kritik sorgte.

Die Ausstattung der beiden städtischen Schulen mit 130 mobilen Endgeräten, das Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus 2021/28 und die Richtlinie zur Kulturförderung sind nur einige von vielen weiteren Themen in Kyritz.

Matthias Anke