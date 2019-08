Kyritz

Auf dem Kyritzer Marktplatz konnten Technikinteressierte am Wochenende jede Menge alte Mopeds und Motorräder bewundern. Die Kyritzer Jawa-Freunde hatten zu ihrer mittlerweile 6. Oldtimerrallye eingeladen. 35 Fahrer, vor allem aus Kyritz und Umgebung, nahmen diese an. Erstmals beteiligten sich auch Fahrer aus Blumenthal an der Traditionstour.

Blitzblanke Krads auf dem Markt

Gut eine Stunde vor Startbeginn um 10 Uhr kam ein Fahrer nach dem anderen mit seinem knatternden Gefährt auf den Marktplatz gefahren. In Reih und Glied wurden die Simson S 51 neben Star und Jawa abgestellt. Während die blitzblank polierten Krads von Zuschauern bewundert wurden, fachsimpelten die Oldtimerfreunde oder schauten gespannt auf den Tourenplan.

Viele hatten Fragen an die Organisatoren Rainer Lewe und Werner Briege. Die beiden Kyritzer hatten bereits im April mit den Vorbereitungen für das Rennen begonnen. „Wir schickten damals schon die ersten Einladungen an uns bekannte Oldtimerfreunde raus“, sagte Rainer Lewe.

Stadt Kyritz unterstützt die Rallye

Auch über die Aufgaben, die auf der Strecke von den Fahrern zu absolvieren sind, machten sich Lewe, Briege und einige weitere Mitstreiter, die den Stationsbetrieb besetzten und betreuen, Gedanken. „Es soll ja nicht langweilig werden“, meinte Werner Briege. Was die Genehmigung für die Rallye betrifft, richtet sich ein ganz besonders großer Dank der Organisatoren an die Stadtverwaltung von Kyritz. „Sie nehmen für uns alles in die Hand und erledigen es „, sagte Rainer Lewe.

Die Strecke der diesjährigen Rallye hatte rund 115 Kilometer. Start und Zielpunkt war wie immer der Kyritzer Marktplatz. Nach einer kurzen Besprechung mit allen Fahrern, zu der die Organisatoren aufriefen, ging es schließlich an den Start. Im Minutenabstand knatterten dann die Fahrer los.

Erste Aufgabe in Stolpe

Im drei Kilometer entfernten Ortsteil Stolpe galt es für die Fahrer die erste Aufgabe zu erfüllen. Über Herzsprung führte die Strecke dann nach Blumenthal. Dort muste in Aufgabe Nummer zwei auf einem schmalen Brett die Spur gehalten werden. Von Blumenthal aus galt es, bis Kolrep gleichmäßig 35 Kilometer pro Stunde zu fahren.

Über Pritzwalk ging es weiter bis nach Lindenberg. Dort mussten die Fahrer eine Slalomfahrt absolvieren. In Kletzke wurde eine Mittagspause eingelegt und schon ging es über bad Wilsnack und Havelberg nach Breddin. Dort wartete die nächste Aufgabe auf die Fahrer, wie auch in Rehfeld.

Pokale für die Gewinner der Tour

Schließlich wieder in Kyritz angekommen, mussten die Rallyeteilnehmer am Bahnhof in einem bestimmten Abstand zur Bordsteinkante anzuhalten. Die Aufgabe am Ziel auf dem Marktplatz galt es für die Fahrer zu Fuß zu absolvieren. Mit einer Rauschbrille mussten sie einen Parcours ablaufen. Abschließend wurden in verschiedenen Kategorien die Gewinner der Rallye mit Pokalen geehrt.

Von André Reichel