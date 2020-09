Kyritz

Zeugen riefen die Polizei, weil sie am Dienstag gegen 17 Uhr auf einem Parkplatz in der Perleberger Straße in Kyritz beobachteten, wie ein Mann ein neun Jahre altes Mädchen aus Kyritz ansprach. Die Polizei konnte den Mann ausfindig machen und zu der Sache befragen.

Der vermeintlich Fremde war der Großvater

Dabei stellte sich schnell heraus, dass es sich bei dem 63 Jahre alten Mann um den Großvater des Mädchens handelte. Der hatte seine Enkelin zufällig auf dem Parkplatz getroffen.

