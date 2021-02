Holzhausen

Für viele Holzhausener ist die nahegelegene Kiesgrube an der Grenze zu Zernitz ein Ort, den sie mit großem Interesse betrachten. Bei der jüngsten Ortsbeiratssitzung in dem Kyritzer Ortsteil stand eben dieses Thema auf der Tagesordnung.

Der in Holzhausen fünfköpfige Ortsbeirat war bei dieser Sitzung im Saal der Gaststätte Thiel fast vollständig anwesend. Nur ein Mitglied fehlte zu Beginn, kam aber später hinzu. Wegen der Corona-Beschränkungen war diesmal auch nur ein Einwohner als Gast zugegen.

Kiesgrube Thema beim Ortsbeirat

„Die nun wieder aufgenommenen Aktivitäten in der Kiesgrube sind Anlass, dies hier auch zum Thema zu machen“, sagte Ortsvorsteher Andreas Lange bei diesem Tagesordnungspunkt angekommen. Zur besseren Orientierung bekamen alle Ortsbeiratsmitglieder von ihm einen Lageplan der Grube und der näheren Umgebung zur Hand.

Zu sehen ist auf diesem Plan die künftige Abbaufläche, die sich demnach in Richtung Nordosten ein wenig ausdehnen wird. Zudem sind darin Ausgleichsflächen für jene seltene Amphibien-, Reptilien- und Vogelarten ausgewiesen, die von einem Gutachter auf dem Gelände des Kiessandtagebaues nachgewiesen worden sind. Interne Ausgleichsflächen befinden sich laut Plan am Rande des Betriebsgeländes. In unmittelbarer Umgebung sind weitere, potenzielle Ausgleichsflächen östlich, nördlich und nordwestlich der Kiesgrube ersichtlich.

Potenzielle Ausgleichsflächen ausgewiesen

„Ob diese Areale tatsächlich zu Ausgleichsflächen werden, das entzieht sich unserer Kenntnis“, kritisierte der Ortsvorsteher. An einer Stelle, rund 350 Meter nordöstlich der Kiesgrube, soll jedoch der Nabu schon jetzt aktiv sein und eine dieser Ausgleichsmaßnahmen in die Tat umsetzen. Wie dem vorliegenden Plan zu entnehmen ist, haben dort bereits Erdarbeiten, teils mit Baggereinsatz, stattgefunden. Doch Genaueres wissen die Holzhausener auch hier nicht und so fühlen sie sich nicht ausreichend von der Stadt Kyritz informiert.

Auch in einem anderen Punkt, ebenfalls den Kiessandtagebau betreffend, wüssten die Holzhausener gern mehr. Zwar ist es dem vorliegenden Plan nicht zu entnehmen, doch ist dem Ortsbeirat zu Ohren gekommen, dass geplant sei, die ­Grube nach Westen bis nahe an den dortigen Wald zu erweitern. „Wenn das stimmt und wir mal wieder von nichts wissen, wäre das ein dolles Ding“, sagte Andreas ­Lange.

Von André Reichel