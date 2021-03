Überall entstehen Solarparks oder werden geplant. In den Kyritzer Ortsteilen macht man sich nun Gedanken und gestaltet die Rahmenbedingungen, unter denen solche Anlagen gebaut werden dürfen.

Der Solarpark an der Westfahlenallee in Kyritz ist acht Hektar groß. In Holzhausen denkt man über eine Obergrenze von 30 Hektar nach. Quelle: Reichel