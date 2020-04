Wo Hase und Ei ihr Kyritzer Zuhause haben

Kyritz

Virus und Pandemie, Ausgangsbeschränkungen und Kontaktsperre – all das berührt Eberhard Krüger nicht, wenn es um ­ Ostern geht. Denn die Symbole des Festes hat er jederzeit live und in Farbe auf seinem Hof – mit „Hasen“, Eiern und Küken.

Vor allem die Kaninchenzucht ist die Leidenschaft des Kyritzers. „Seit 1982 bin ich im Verein und züchte immer die gleiche Rasse: Englische Schecken blau-weiß. Die hat mir von Anfang an gefallen.“

Seit fast 40 Jahren ist Eberhard Krüger im Kleintierzuchtverein aktiv. Quelle: Alexander Beckmann

In den Boxen wimmelt es jetzt vor Leben. Noch im Winter kamen die ersten Langohren des neuen Jahrgangs auf die Welt. „Jetzt muss man langsam wieder aufhören mit der Zucht. Sonst wachsen sie bis zur Ausstellungssaison nicht mehr ­heran.“ Der Herbst ist landauf, landab die klassische Zeit der Kleintierschauen.

Kyritzer hat Nachwuchs in Mengen

Ostern markiert auch das Ende des Winters – soweit es denn einen gab. Für den Züchter hatte der ­Mangel an Schnee und Eis in diesem Jahr jedenfalls durchaus Vorteile. Kälte ist für die Jungtiere eine echte Gefahr. „So ein Kaninchen wird ja nackt geboren.“ Kaum daumengroß und blind. Doch zumindest diesmal gab es keine wetterbedingten Verluste.

Wie viele Kaninchen er nun hat, weiß Eberhard Krüger auch nicht so genau. So um die zwei Dutzend vielleicht, schätzt er. „Man hält sich zur Zucht im Allgemeinen zwei Rammler und vier Häsinnen.“ In freier Wildbahn bringt es die Art im Jahr auf bis zu sieben Würfe von jeweils fünf oder sechs Jungen. Wie die Karnickel eben.

Kaninchen sind keine Osterhasen Hauskaninchen als Zuchtform der Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus) sind keine Hasen. Oder genauer: keine Feldhasen ­(Lepus europaeus), wie man sie in Europa kennt. Beide Arten gehören zwar zur Gattung der Echten Hasen, unterscheiden sich aber im Körperbau und vor allem in ihrer Lebensweise. Kaninchen gelten gemeinhin als gesellig. Sie bilden Kolonien und leben meist in unterirdischen Bauten. Ihre Jungen kommen gewöhnlich nackt und blind auf die Welt. Hasen hingegen sind eher Einzelgänger. Sie legen keine Bauten an, sondern nutzen lediglich flache Mulden als Deckung. Ihr Nachwuchs verfügt bei der Geburt bereits über Fell und offene Augen. Der Osterhase ist eine relativ junge Erfindung – jedenfalls deutlich jünger als das Osterei, das spätestens im Mittelalter ein Symbol des christlichen Festes wurde. Erste schriftliche Erwähnung fand der Osterhase im 17. Jahrhundert als Brauch im Süden und Westen des deutschsprachigen Raums. Bis ins 19. Jahrhundert hinein brachten je nach Region auch der Kuckuck, der Fuchs, der Storch oder der Hahn die Eier.

„Nach knapp drei Wochen verlassen sie das Nest“, weiß der Züchter. Rund eine Woche später sei der Nachwuchs entwöhnt. Mit etwa einem halben Jahr kann er selbst Nachwuchs erzeugen.

Das Rasse-Ideal immer im Blick

„Mal ganz ehrlich: Als Züchter muss man auch schlachten können“, stellt Krüger klar. Ein Grund für die Kaninchenzucht sei ja schon immer das Fleisch gewesen.

Das seiner Tiere sei jedenfalls hervorragend, versichert der Züchter. „Meine Schecken sind Sportler und immer in Bewegung.“ Ausgewachsene Exemplare der kleinen Rasse bringen 2500 bis 3250 Gramm auf die Waage. „Das sind die Kriterien, die wir erfüllen müssen.“

Denn Rassezucht bedeutet auch für Eberhard Krüger, ein gewisses Ideal anzustreben. Bis zum Titel als Deutscher Meister und Bundessieger hat er es dabei vor einigen Jahren schon gebracht.

Gleich mehrere Dutzend Hühnerküken wuseln gegenwärtig im Stall herum. Quelle: Alexander Beckmann

Bundesweit verkauft, kauft und tauscht er dafür Tiere. Die Haltungsbedingungen hält er aber für ebenso wichtig wie die Zuchtwahl. „Ich füttere immer noch ganz traditionell – mit Grünfutter und Getreide.“ Ein Teil des Gartens ist dafür eigens als Wiese angelegt, die regelmäßig gemäht wird. „Pellets sind nicht mein Ding.“

Hobby bedeutet Leidenschaft

„Ja, es kostet einen Haufen Zeit und auch Geld“, sagt der 67-Jährige, der beruflich inzwischen deutlich kürzer tritt. „Aber das ist nun mal mein Hobby.“

Immerhin kommt er damit ganz schön herum. Vergangenes Jahr führte ihn seine Leidenschaft unter anderem zur Deutschen Meisterschaft in Karlsruhe ( Baden-Württemberg) und zum Rassetreffen in Rheinberg ( Nordrhein-Westfalen). Ab und an geht es sogar über die Landesgrenzen hinaus.

Seine Leidenschaft hat Eberhard Krüger sozusagen geerbt. Schon im Elternhaus gehörte Kleinvieh für ihn zum Alltag.

Aus den Eiern im Brutschrank werden jetzt zu den Feiertagen weitere Hühnerküken schlüpfen. Quelle: Alexander Beckmann

Neben den Kaninchen bevölkern daher Tauben und Hühner den Krüger’schen Hof. Auch das Federvieh kommt beim passionierten Züchter natürlich aus eigener Zucht.

Neues Leben passend zum Fest

„Zwerg-Barnevelder braun-blau-doppelgesäumt“ nennt sich beispielsweise die Hühnerrasse, deren Eier es jetzt im Brutschrank schön warm haben und mit der der Züchter ebenfalls schon manchen Preis gewann. „Bei mir muss alles was mit Blau zu tun haben“, bekennt der Kyritzer. „Am Wochenende werden die Küken schlüpfen.“

Gleich nebenan wuseln schon die ein paar Tage älteren Geschwister herum. Viele, viele Geschwister. Und so niedlich. Krüger geht eben auch das ganz professionell an.

Außerdem ist nun mal Ostern. Gar keine Frage.

Von Alexander Beckmann