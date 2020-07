Neustadt

Die Baugruben sind nicht gerade der große Hingucker: rot-weiße Warnbaken, Loch im Pflaster. Doch die bunten Plastikschläuche unten im Boden zeigen: Hier kommt die Glasfaser. Im März begann die Telekom im Amt Neustadt, in der Gemeinde Wusterhausen und der Stadt Kyritz damit, dieses leistungsfähigste Kommunikationsmedium von allen bis in die Häuser der Region zu bringen.

Die bunten Plastikschläuche enthalten die Glasfaserleitungen. Quelle: Alexander Beckmann

„Wir wissen, dass die Bauarbeiten im vollen Gange sind“, sagt Neustadts Amtsdirektor Dieter Fuchs. In seinem Wirkungsbereich betreffe das derzeit die Stadt Neustadt sowie Sieversdorf und Dreetz. „Das passiert nicht nur im Tiefbau, sondern auch oberirdisch. Hausanschlüsse sind, soweit wir wissen, auch schon installiert, aber noch nicht am Netz.“

Förderung dient unterversorgten Bereichen

Alles in allem erhält die Telekom rund 38 Millionen Euro Zuschuss, um in den nächsten Jahren große Teile des Landkreises mit der aktuellen Technik auszustatten. Bund, Land und Landkreis haben sich dafür zusammengetan. Die aktuellen Bauarbeiten sind der Anfang.

Der läuft dank Corona durchaus ein klein wenig holprig. „Die Vorbereitung ist coronabedingt leider etwas zu kurz gekommen“, schätzt Dieter Fuchs ein. Ursprünglich sollte es im März Informationsveranstaltungen für die Bewohner der ersten betroffenen Gebiete geben. Doch das musste alles abgesagt werden. „Das bringt jetzt einen erhöhten Aufklärungsbedarf mit sich“, sagt Neustadts Amtsdirektor. „Wir haben mehr Anfragen als erwartet.“

Die Betroffenen wurden angeschrieben

Ein Grund dafür: Mit der Förderung war ein besonderer Service für all die Adressen verbunden, die auf echte Breitbandversorgung bisher verzichten mussten. Im Dezember hatte die Telekom die Hausbesitzer in den aktuellen Ausbaugebieten angeschrieben, bei denen bislang weniger als 30 Megabit pro Sekunde technisch machbar waren. Das Angebot: die kostenlose Installation eines Glasfaser-Hausanschlusses, der bei Bedarf bis zu 1000 Megabit pro Sekunde ermöglicht.

Diese Bandbreite bedeutet sozusagen ein Kabel für alles: Internet, Streaming, Fernsehen, Radio, Telefon und das mit Reserven.

Voraussetzung war, dass die Grundstückeigentümer der Installation zustimmten. „Der Rücklauf hätte besser sein können“, sagt Dieter Fuchs.

Corona verhinderte Informationsveranstaltungen

„Uns fehlen die Informationsveranstaltungen. Sonst wäre es vielleicht besser gelaufen“, bestätigt Christian Fahner von der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg, die die aktuelle Breitbandinitiative im Auftrag des Landkreises begleitet. „Aber im landesweiten Vergleich sind wir noch ganz gut.“

Fakt ist: Wer dem Hausanschluss nicht zustimmte, bekommt jetzt auch keinen. Und ohne die aktuelle Förderung würde so ein Anschluss einen höheren dreistelligen Betrag pro Gebäude kosten.

Dass auch später noch Gebäude an die Glasfaser kommen, ist für Christian Fahner trotzdem selbstverständlich. Dafür schaffe man jetzt ja die Voraussetzung. „Die Glasfaser ist für uns das Zukunftsthema. Uns ist an hohen Anschlussquoten gelegen. Dafür haben wir vier Jahre gearbeitet.“

Ostprignitz-Ruppin wird Stück für Stück erschlossen

Noch ist der kostenlose Zug für die Bewohner unterversorgter Gebiete nicht abgefahren. Bislang läuft die Aktion nur in den Vorwahlbereichen 033970, 033971 und 033978. Der Rest des Landkreises soll in den nächsten Jahren Stück für Stück folgen. Dann wird es auch weitere Angebote an unterversorgte Hausbesitzer geben.

Wer jetzt meint, bereits übergangen worden zu sein oder die Gelegenheit versehentlich verpasst zu haben, kann per E-Mail an breitbandausbau@opr.de nachfragen.

Im übrigen gab es bis jetzt noch nicht einmal einen offiziellen Startschuss zum Glasfaserausbau. Auch er fiel Corona zum Opfer, soll aber nachgeholt werden. Erste Bits werden laut Plan frühestens ab Mitte 2021 durch die jetzt entstehenden neuen Leitungen fließen.

Von Alexander Beckmann