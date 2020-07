Neustadt

Die Kommunen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin erhalten in diesem Jahr mehr Geld vom Land als 2019. Darauf wies jetzt der Landtagsabgeordnete der Linken Christian Görke bei einem Besuch in Neustadt hin. Demnach steigen die Zahlungen des Landes kreisweit um 5,8 Prozent auf 38,5 Millionen Euro an. Das ist ein Plus von 2,2 Millionen Euro.

Bei dem Geld handelt es sich um die sogenannte Schlüsselzuweisung. Das Land reicht einen Teil seiner Einnahmen an die Kommunen weiter. 2020 macht dieser Teil 22 Prozent der Landeseinnahmen aus und liegt damit über dem Wert des Vorjahres. Für 2021 soll dieser Anteil sogar auf 22,43 Prozent steigen. Das geht noch auf Beschlüsse der rot-roten Landesregierung zurück, die bis September 2019 im Amt war.

Landesweit 7 Prozent mehr

Brandenburgweit summieren sich die Schlüsselzuweisungen an die Kommunen in diesem Jahr auf gut zwei Milliarden Euro – rund 130 Millionen oder knapp 7 Prozent mehr als 2019. Die Corona-Krise wirkt sich auf diese Einnahmen nicht aus.

Allerdings profitieren Städte und Gemeinden nicht in gleichem Maße von dem Zuwachs. Grundlage für die Verteilung des Geldes ist der „Kommunale Finanzausgleich“. Die jeweilige Zuweisung hängt von der örtlichen Steuerkraft ab: Kommunen mit hohen Steuereinnahmen erhalten weniger vom Land als solche mit geringen Einnahmen. Den Ausschlag geben dabei vor allem die Gewerbesteuer sowie der kommunale Anteil am Einkommens- und Umsatzsteueraufkommen. Aktuelle Basis der Berechnung ist die Einnahmesituation von 2018.

Neustadt muss verzichten

Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin bekommen das vor allem die Stadt Neustadt und die Gemeinde Sieversdorf-Hohenofen negativ zu spüren. Neustadt erhält in diesem Jahr eine Schlüsselzuweisung von 1,35 Millionen Euro – gut 36.000 Euro oder 2,7 Prozent weniger als voriges Jahr. Für Sieversdorf-Hohenofen sinkt die Zuweisung um gut 9000 Euro oder 2 Prozent auf 459.000 Euro. Allerdings liegt das eben daran, dass beide Kommunen ihre Steuereinnahmen 2018 verbessern konnten.

Genau umgekehrt sieht es beispielsweise in Breddin aus. Die Gemeinde erhält 114.000 Euro mehr als im Vorjahr. Das ist eine Steigerung von gut 26 Prozent. Noch stärker ist der Zuwachs in Stüdenitz-Schönermark: Die gut 75.000 Euro mehr bedeuten dort ein Plus von rund 33 Prozent – ein Spitzenwert im Landkreis und zugleich ein Zeichen für sinkende Steuereinnahmen.

Der Kreis profitiert mit

In anderen Kommunen fällt die Veränderung mäßiger aus. Dreetz erhält 4,7 Prozent mehr, Zernitz-Lohm verzeichnet gar keinen nennenswerten Zuwachs. In Kyritz mit seinen 5,5 Millionen Euro beträgt das Plus 10 Prozent, in Wusterhausen (3,3 Millionen) 1,9 Prozent. Die Kreisstadt Neuruppin erhält gut 17,4 Millionen Euro (plus 6,2 Prozent).

Auch der Landkreis profitiert von den steigenden Zahlungen des Landes. Mit der sogenannten Kreisumlage behält er aktuell 41 Prozent aller Einnahmen seiner Kommunen ein – auch der Schlüsselzuweisungen. Dieses Jahr summiert sich das auf 52,6 Millionen Euro – 3,8 Millionen mehr als 2019. Knapp 1,6 Millionen Euro des Zuwachses gehen auf die gestiegenen Schlüsselzuweisungen des Landes zurück.

Von Alexander Beckmann