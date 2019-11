Pflanzaktion am Spielplatz

Heinrichsfelde

Um den im April fertiggestellten Heinrichsfelder Spielplatz wird es demnächst schön grün sein. Am Sonnabend machten sich knapp ein Dutzend Bewohner des Kyritzer Ortsteils daran, 20 Sträucher in die Erde zu bringen, die die Stadt zu diesem Zweck bereitgestellt hatte. In den nächsten Jahren sollen sie zu einer bunten Hecke heranwachsen.

Die Arbeit war schnell getan. Im Anschluss fand man sich noch zu einer kleinen, gesprächigen Runde bei Glühwein und Bockwurst zusammen. Alteingesessene Heinrichsfelder erzählten, dass sie schon als Kind einen Spielplatz vermisst hätten. „Eigentlich sind wir jetzt zufrieden“, sagt Ralf Schade. Ausstattung und Gestaltung des Spielplatzes werden im Ort allgemein gelobt.

Ein paar Wünsche bleiben noch

Ein paar Wünsche fielen den freiwilligen Helfern dann aber doch noch ein: „Ein Fahrradständer wäre schön.“ Und: „Die Fläche nebenan bräuchte mal etwas Pflege.“ Vielleicht ergebe sich ja mal wieder Gelegenheit zu einem Arbeitseinsatz. Bislang waren gemeinsame Aktionen dieser Art in Heinrichsfelde eher die Ausnahme – die aber offenbar durchaus Spaß bereitet.

Auf jeden Fall wiederholt werden soll das Heinrichsfelder Straßenfest. Als Termin dafür haben die Organisatoren momentan den nächsten August oder September im Blick.

Von Alexander Beckmann