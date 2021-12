Kyritz

Für Ute Kerfin in Kyritz steht fest: Nach der Feiertagspause wird sie in ihrer podologischen Praxis in der Johann-Sebastian-Bach-Straße mit neuer Kraft durchstarten.

Seit 1986 ist sie nun schon im Geschäft und zählt damit längst zu den erfahrensten Expertinnen des Fachs weit und breit. „Das war ein Kampf damals, sich selbstständig zu machen“, erinnert sich die 63-Jährige. „Vorher war ich Krankenschwester, aber mit dem Schichtdienst und den Kindern ging das nicht mehr.“ Also habe sie auf die medizinische Fußpflege umgesattelt.

Kyritzerin absolvierte medizinische Fortbildung

2003 absolvierte Ute Kerfin dann noch eine Fortbildung in der Podologie. „Zum Podologen kommen vor allem Leute mit Diabetes“, erklärt sie. Die Erkrankung zieht häufig Probleme mit den Füßen nach sich. Ute Kerfin versucht beim Vorbeugen und Lindern zu helfen. Die Krankenkassen zahlen für solche Behandlungen.

„Aber da ich auch viele andere Patienten hier habe, freue ich mich, dass Mandy jetzt mit einsteigt.“ Schwiegertochter Mandy Kerfin ist die erwähnte neue Kraft in der Kyritzer Fußpflegepraxis und wird Ute Kerfin ab Januar zur Seite stehen.

Mandy Kerfin steigt in die Podologie-Praxis ein

„Ich bin eigentlich gelernte Friseurin“, erzählt die 41-Jährige. Vor etwa zehn Jahren habe es sie aus Dresden nach Kyritz gezogen – der Liebe wegen. Der Beruf ruhte seitdem. Die drei Kinder seien Anlass für eine längere Pause gewesen. Gemeinsam mit Schwiegermutter Ute entstand dann die Idee für den Einstieg in die Fußpflege.

„Die Ausbildung habe ich vor allem online gemacht, weil ja coronabedingt kaum was anderes ging“, berichtet Mandy Kerfin. Für den praktischen Teil habe die Praxis der Schwiegermutter beste Voraussetzungen geboten. „Das erklärt sie alles sehr gut. Es war einfacher als gedacht.“

Respekt vor der neuen Tätigkeit hat sie trotzdem: „Haareschneiden tut niemandem weh.“ Bei der Fußpflege müsse man mehr aufpassen.

Nachfolgerin ist ab Januar mit dabei

Ute Kerfin freut sich auf jeden Fall schon auf die Verstärkung. „Zwei, drei Jahre werde ich meinen Job bestimmt noch machen. Er macht mir ja Spaß. Aber so langsam muss ich auch an die Nachfolge denken.“

Mandy Kerfin (l.) hat das Handwerk bei Schwiegermutter Ute Kerfin gelernt. Quelle: Alexander Beckmann

Zuerst einmal wird die Doppelbesetzung aber ein etwas erweitertes Angebot der Fußpflegepraxis ermöglichen. Schwiegertochter Mandy wird die Patienten vor allem vormittags betreuen, wenn die Kinder in der Schule sind. „Ich bekomme Schweißausbrüche, wenn ich dran denke, dass die Schule wieder ausfallen könnte.“

Ute Kerfin kümmert sich derweil weiter um die Patienten mit speziellerem podologischem Behandlungsbedarf – eventuell mit etwas erweiterten Öffnungszeiten. „Genaueres werden die Patienten noch bei uns erfahren.“

Patienten reisen bis zu 60 Kilometer an

Etwa 400 sind regelmäßig in den Praxisräumen im Hofgebäude zu Gast – in der Regel im Abstand von etwa sechs Wochen. Manch einer nimmt dafür erhebliche Wege in Kauf. „Wir sind hier einfach zu wenige Podologen“, sagt Ute Kerfin. „Deshalb müssen die Leute auch mal weiter fahren.“ Bis zu 60 Kilometer umfasse der Einzugsbereich.

„Ich habe auch Kinder und Jugendliche hier“, berichtet Ute Kerfin. Vor allem aber gehe es um ältere Patienten. „Die Leute kommen nicht unbedingt nur zu uns, weil sie Schmerzen haben, sondern auch, weil sie ihre Füße nicht mehr selbst angemessen versorgen können.“ Es gehe darum, Verletzungen und Wunden zu behandeln und weiteren Schäden vorzubeugen. „Ich gucke mir die Füße auch an und berate die Patienten, was sie vielleicht unternehmen müssten.“ Das könne beispielsweise der Weg zum Orthopäden sein.

Podologie ist medizinisches Handwerk

All dies entspricht der Definition der Podologie als „nichtärztliche Heilkunde am Fuß“ mit engen Verbindungen zu Innerer Medizin, Dermatologie, Chirurgie und Orthopädie. In Deutschland gilt die Podologie als Gesundheitsfachberuf wie beispielsweise auch die Physiotherapie, die Logopädie oder Ergotherapie. Die Berufsbezeichnung Podologe oder Podologin ist gesetzlich geschützt und bedarf einer behördlichen Beurkundung. Es gilt eine Prüfungsverordnung. Neben der üblichen Berufsausbildung entstand 2012 auch ein Studiengang.

Von Alexander Beckmann