Nach dem Einsatz in Kyritz wegen eines am PC ausgeflippten Kindes stellen sich manchen Leuten Fragen. Im Internet wird gar die Durchsetzungskraft der Eltern kritisiert. Doch die Polizei sagt, warum im Zweifelsfall ein Notruf die bessere Wahl ist – und was wiederum bei Notrufmissbrauch geschieht.