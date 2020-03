Kyritz

Eine Polizistin ist am Mittwoch in Kyritz verletzt worden. Die Beamtin, die in Zivil unterwegs war, fiel auf dem Gelände einer Tankstelle an der Bundesstraße 5 ein 21-Jähriger auf, der ihr wegen Fahrens ohne Führerschein bekannt war. Die Beamtin versuchte, dem Mann den Zündschlüssel für den Wagen wegzunehmen.

Im anschließenden Handgemenge konnte der 21-Jährige sich dennoch in den Pkw setzen und losfahren. Dabei wurde die Beamtin mehrere Meter mitgeschleift und verletzt. Die Frau musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Das Ganze ereignete sich gegen 14.40 Uhr.

Der 21-Jährige setzte laut Polizei seine Fahrt fort. Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es den Polizisten, den Mann abends vorläufig festzunehmen. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin stellte Haftantrag beim Amtsgericht, eine Vorführung war für Donnerstagnachmittag geplant.

Von MAZonline