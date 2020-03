Kyritz

Das Amtsgericht in Neuruppin hat Haftbefehl gegen einen 21-jährigen Mann erlassen, der mit seinem Auto in Kyritz eine Polizistin mehrere Meter mitgeschleift hatte. Der Mann ist in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Eine Beamtin, die in Zivil unterwegs war, hatte den Mann am Donnerstag daran hindern wollen, von einem Tankstellengelände an der Bundesstraße 5 zu fahren, da ihr der 21-Jährige wegen Fahrens ohne Führerschein bekannt war. Die Polizistin wurde verletzt.

Von MAZonline