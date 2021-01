Kyritz

Mal knackt’s und knirscht’s. Klopfen hier, drücken da. Doch es ist längst keine Holzbearbeitung mehr in diesen Räumen der früheren Tischlerei in Kyritz. Ein Physiotherapeut arbeitet jetzt dort. Er heißt Max Frömming, ist 29 Jahre alt, und hat zu diesem Ort aber eben auch wegen dieser einstigen Tischlerei eine besondere Beziehung.

„Für mich war klar, dass ich irgendwann wieder nach Kyritz zurückkommen werde“, erzählt er, der mit seiner Lebensgefährtin zuletzt in Berlin lebte. Auf deren elterlichem Grundstück in Kyritz war nun der Platz vorhanden.

Nach der Ausbildung auf der Intensivstation gearbeitet

„Im vergangenen Frühjahr hatten wir damit begonnen, alles auszuräumen und umzubauen“, erklärt Max Frömming. In seiner Geburtsstadt besuchte die Goethe-Realschule, ehe er in Neuruppin 2011 an der Medizinischen Bildungsakademie mit seiner Ausbildung zum Physiotherapeuten begann.

Danach arbeitete er eineinhalb Jahre lang auf der Intensivstation der Ruppiner Kliniken, die bereits sein Lehrkrankenhaus waren. Dann ging er nach Berlin, arbeitete dort zwei Jahre lang als Angestellter in einer Physiotherapiepraxis und später freiberuflich.

Hoher Bedarf im Raum Kyritz an Physiotherapeuten

Der Schritt in die Selbstständigkeit mit der eigenen Praxis sollte folgen. Im Raum Kyritz ist der Bedarf dahingehend bekanntlich groß. Viele Patienten warten vergleichsweise sehr lange auf Termine, sind doch gegenüber Ballungsräumen eben viel weniger Praxen vorhanden.

Max Frömming ist dabei jetzt einerseits „Dienstleister der Ärzte“. Aber auch privat zahlende Kunden ohne Rezept, die Entspannung suchen, können bei ihm anfragen. „Trotz dieser Corona-Zeit dürfen ja auch wir Physiotherapeuten zum Glück noch geöffnet haben.“

Eingang über den Hof an der Klosterstraße

Künftig wolle er ja nach Bedarf Personal dazu holen. Den Start absolviert er jedoch zunächst alleine.

In diesem Januar also ging es für ihn los, noch ohne jegliches Schild, das von der Bach-Straße 12 demnächst in die Klosterstraße und dort auf den Hof verweist. Ein paar Parkplätze gibt es dort, aber – noch – keinen Fahrradständer. „Dass ich einen brauche, fiel mir dank so einiger Hinweise von Patienten dann auch auf.“

Dafür konzentrierte er sich mit seinen vielen Freunden, die ihm an den ungezählten Wochenenden halfen, aufs Innere. Einen großzügigen, rund 60 Quadratmeter umfassenden Sportraum haben sie unter anderem hergerichtet.

Blick in den 60 Quadratmeter großen Sportraum. Quelle: Matthias Anke

„Die manuelle Therapie steht bei mir an erster Stelle, dann folgt aber eben auch schon die Krankengymnastik“, erklärt Frömming mit Blick auf diesen Raum: „Und klar, auch die Wärmebehandlung, Elektrotherapie, Ultraschall beispielsweise und was eben so alles dazugehört.“

Und irgendwann die Freizeit. In der widmet er sich dem Ausdauersport, Fahrradfahren und Triathlon. Fußball ist es mittlerweile weniger. Dabei engagierte er sich einst ehrenamtlich selbst neben dem Platz, war Mannschaftstherapeut beim SV Rot-Weiß Kyritz. „Lange her“, sagt Max Frömming in dieser nicht mehr wiederzuerkennenden Werkstatt – in der ab jetzt eben so manches Gelenk statt Holz „bearbeitet“ wird.

Von Matthias Anke