Projektbegleiter soll Vorhaben Nachbarschaftshaus und Kitaumbau in Kyritz überwachen

Kyritz

In der Stadt Kyritz wollen sie viel Geld in die Hand nehmen, um zu verhindern, dass bei einem anstehenden Bauprojekt am Ende noch mehr Geld ausgegeben wird, als bislang schon errechnet wurde. Gemeint ist der Bau des sogenannten Nachbarschaftshauses samt Umbau der Kita Kunterbunt in der Werner Straße in Kyritz.

Dafür wird von „anrechenbaren Netto-Kosten“ von knapp zehn Millionen Euro ausgegangen. Entsprechend dieser Summe würde das Honorar für eine „Projektsteuerung zur Planungs- und Bauüberwachung“, um die es jetzt geht, bei etwa 280.000 Euro liegen. Hinzu kämen bis zu 10.000 Euro für die Ausschreibung.

Kostenvermeidung in Kyritz durch doppelte Kontrolle

In der entsprechenden Beschlussvorlage für die Stadtverordneten, diese Projektsteuerung europaweit auszuschreiben, um den wirtschaftlichsten Bieter zu finden, heißt es hinsichtlich der Vorteile einer solchen Steuerung: „Überwachung und Überprüfung der Qualität der einzelnen Gewerke sowie der Planungsbüros besonders in Bezug auf die Ausführungsplanung; unabhängige und neutrale Beurteilung von Problemsachverhalten; kontinuierliche und lückenlose Überwachung/Begleitung des Projekts.“

Planungsfehler sollen „eindeutig erkannt“ und „angezeigt“ werden können. Wichtig: „Zusätzliche Kosten können durch doppelte Kontrolle vermindert werden.“ Und bei der Projektumsetzung werde die Verwaltung damit auch noch unterstützt.

Um Zeit zu nutzen: Erste Phasen übernimmt die Stadt Kyritz noch selbst

Aber es sind auch Nachteile absehbar, darunter die zusätzlichen Kosten eben für die Ausschreibung und für die Projektsteuerung als solche. Zudem komme ein gewisser Zeitverlust in Folge der Ausschreibung hinzu. Bis ein Ergebnis vorliegt, könnten sieben bis neun Monate verstreichen.

„Diese Zeit kann nicht abgewartet werden. Aus diesem Grunde wird in dieser Zeit die Verwaltung die Interimslösung vorbereiten (Vorbereitung Standort, Ausschreibung der Maßnahme mit Planung, Baugenehmigung und Erstellung). Die Interimslösung wird somit unabhängig von der Entscheidung der Stadtverordneten zum Projektsteuerer betrachtet.“

Geld muss aus dem Kyritzer Haushalt aufgebracht werden

Ob es sich am Ende um eine Einzelperson oder ein ganzes Büro handelt, sei ebenfalls mit der Ausschreibung abzuwarten.

Die Kosten einer Projektsteuerung sind laut Beschlussvorlage „keine zuwendungsfähigen Kosten der vorliegenden Zuwendungsbescheide in den Fördermittelprogrammen Soziale Integration im Quartier und Soziale Stadt/Sozialer Zusammenhalt. Sie müssen daher gesondert und zusätzlich aus dem kommunalen Haushalt finanziert werden“.

Das Geld müsse also ab dem Haushaltsjahr 2022 neu „abgebildet“ werden. Dabei könnten „andere Projekte/Maßnahmen in diesem finanziellen Rahmen gestrichen werden“, heißt es, ohne dazu schon ins Detail zu gehen.

Entscheidung der Kyritzer Stadtverordneten absehbar

Dass die Stadtverordneten sich für diesen Schritt bei ihrer nächsten Sitzung am Mittwoch, 23. Februar, entscheiden, ist abzusehen. Die Mitglieder des Bauausschusses als Fachgremium sowie die des Hauptausschusses empfahlen jene Projektsteuerung bereits mehrheitlich.

„Gerade mit Blick eben auf mögliche weitere Kostensteigerungen ist das eine gute Sache“, erklärt dazu Jens Goldmund (Fraktion Kyritz macht) der MAZ auf Nachfrage. Goldmund leitete die entsprechende Hauptausschusssitzung. Er sagt, in der freien Wirtschaft seien solche Projektbegleitungen längst üblich, um böse Überraschungen wie eben zu hohe weitere Kostensteigerungen zu vermeiden.

Projektbegleiter als Bedingung in Kyritz, am Vorhaben festzuhalten

Den Einsatz eines Projektbegleiters vorzubereiten beziehungsweise zunächst jene Beschlussvorlage auszuarbeiten, dazu wurde die Verwaltung von den Stadtverordneten beauftragt. Jene entschlossen sich vorigen Dezember denkbar knapp, an dem Bauvorhaben überhaupt festzuhalten. Ein Antrag der CDU, es zu stoppen, wurde mit acht zu acht Stimmen und bei zwei Enthaltungen abgelehnt. Im Zusammenhang mit dem Grundsatzbeschluss, doch weiterzumachen, kam dann der Projektbegleiter als eine Voraussetzung für das weitere Prozedere ins Spiel.

Nicht zuletzt handelt es sich um das größte und zugleich kostenintensivste Bauvorhaben der kommenden Jahre in Kyritz – nach dem Klosterviertel.

Von Matthias Anke