Protest gegen Corona-Politik: In Kyritz fast 200 Teilnehmer beim friedlichen Sonntagsspaziergang

Kyritz

Um ihre Skepsis oder gar Ablehnung gegenüber der Corona-Politik auszudrücken, zogen am Sonntag fast 200 Menschen durch die Kyritzer Innenstadt. Dass es um dieses Thema ging, war allerdings erneut nur persönlichen Gesprächen zu entnehmen oder anhand der Begleitmusik zu erahnen, darunter Titel wie Westernhagens „Freiheit“. Redebeiträge gab es keine.

Der deutlichste Hinweis darauf, was die Menschen antrieb, fand sich – wie schon im Vorfeld des ersten Spaziergangs vom vorigen Wochenende – vorab im Internet: Bei Facebook rief ein Nutzer in einer Kyritzer Gruppe mit mehr als 4000 Mitgliedern zum „Spaziergang gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung“ auf. Motto: „Frieden, Freiheit, keine Diktatur.“ Willkommen seien „alle Menschen, mit friedlichen Absichten“. Der Nutzer nennt sich Markus Blank und gibt als Wohnort Berlin an.

Polizei duldete nicht angemeldete Versammlungen in Kyritz

Offiziell angemeldet waren die erste wie auch diese zweite Aktion nicht. Aus Deeskalationsgründen duldete die Polizei die Versammlung trotzdem.

Die Polizei behielt die als Spaziergang deklarierte Demo auch diesen Sonntag in Kyritz im Auge. Quelle: Matthias Anke

Dabei habe es sich eindeutig um ein meldepflichtiges Treffen gemäß Versammlungsgesetz gehandelt angesichts des öffentlichen Aufrufs, verbunden mit der politischen Botschaft. Die Teilnehmerzahl war nicht absehbar und damit nach oben hin offen.

Anfänglich wurden 165 Teilnehmer in Kyritz gezählt. Am Ende aber waren es mindestens 185, die an dem Spaziergang teilnahmen. Quelle: Matthias Anke

„Wir nehmen deshalb jeweils Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz auf“, sagt Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin, auf Nachfrage. Sofern eine friedliche Absicht und kein Konfliktpotenzial erkennbar seien, lasse die Polizei die Menschen aber gewähren. „Die Versammlung aufzulösen, das wäre nur das letzte Mittel.“

Spaziergang durch alle Hauptstraßen der Kyritzer Innenstadt

Am Sonntag vor einer Woche versammelten sich nach Polizeiangaben 175 Teilnehmer auf dem Kyritzer Marktplatz, um von dort aus ruhig und friedlich durchs Stadtzentrum zu ziehen unter dem Motto „Gemeinsam für Selbstbestimmung und Freiheit“ und „Schluss mit der Panikmache“. Auch diesen Zug sicherte die Polizei.

Dieses Mal wurden zunächst 165 Menschen gezählt, die ab 14 Uhr binnen weniger Minuten den Marktplatz als Start und Ziel des Spaziergangs füllten.

Beim „Sonntagsspaziergang“ durch die Kyritzer Innenstadt gegen die Corona-Politik. Quelle: Matthias Anke

Am Ende waren es mindestens 185, die den kompletten Innenstadtring entlangliefen sowie durch die Hamburger Straße als zentrale Einkaufsmeile der Stadt.

Friedlicher Umzug in Kyritz statt radikaler Protest

Eine Partei wie der rechtsextreme „Dritte Weg“ stellte sich in Kyritz in beiden bisherigen Fällen nicht an die Spitze des Umzugs – im Unterschied zu den größeren Städten der Region wie Wittenberge, Wittstock und Neuruppin. In Kyritz initiierten die Radikalen dafür am Freitagabend eine Demonstration „gegen Ausländergewalt“ in der Stadt. Sie trafen dabei aber auf eine gut besuchte Gegendemonstration.

Von Teilnehmern des Spaziergangs war zu erfahren, dass ihr friedlicher Corona-Protest fortgesetzt werden soll – mutmaßlich am nächsten Sonntag.

Von Matthias Anke