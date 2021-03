Kyritz

Was ein Pumptrack ist, wussten in Kyritz bis vor Kurzem sicherlich nur Ben, Pablo, Pepe, Marvin und deren Kumpels. Ihre Eltern vielleicht noch. Mittlerweile aber ist er mehr Leuten ein Begriff, schließlich schaffte es der Pumptrack als ein Thema aus dem Bildungsausschuss in den Hauptausschuss, zwischendurch auch in die MAZ und schließlich in die Stadtverordnetenversammlung. Dort erklärten die zwölf und zehn Jahre alten Jungs nun auch noch persönlich, was es mit ihrem Wunsch nach diesem speziellen Fahrradrundkurs auf sich hat – der auch von Skatern, Skateboardern und sogar Rollstuhlfahrern genutzt werden könnte.

„Fahrradfahren ist unser größtes Hobby“, sagten sie: „Aber wir wollen nicht nur an den See, sondern auch Action.“ Ben Kieper, Pablo und Pepe Michaelis und Marvin Rehfeldt erklärten, dass ein Pumptrack eine sportliche Herausforderung ist. „Er ist für jede Altersgruppe sportlich nutzbar“, betonte Benedikt Kieper und formulierte professionell: „Mit der Verwirklichung eines solchen Pumptracks könnte die Stadt Kyritz ein absolutes Alleinstellungsmerkmal schaffen, was für uns einen zusätzlichen enormen gesellschaftlichen Mehrwert mit sozialer Rendite darstellt. Ein Pumptrack in Kyritz bildet eine neue alters- und sportartübergreifende Begegnungsstätte der Spitzenklasse.“

Von mehr als 15 Sportarten ist die Rede

Die Definition fand sich bereits in der entsprechenden Sitzungsvorlage: „Das Wort Pumptrack setzt sich aus den englischen Begriffen ,track’ für Mountainbikestrecke und ,pump’ für Pumpen zusammen. Die Benutzung des Pumptracks zielt darauf ab, die Geschwindigkeit mit dem Rad ohne Benutzung der Pedale – nur durch das Hochdrücken des Körpers aus den Senken – zu entwickeln“, heißt es.

„Pumptracks sind in aller Munde. Kinder, Jugendliche und Erwachsene lassen sich von der Fahrt darauf begeistern. Über 15 Sportarten sind dort vereint auf einer generations- und sportartübergreifenden Begegnungsstätte. Vom Laufrad, über Mountainbike, Skateboard, Scooter bis hin zum BMX, Longboard und sogar Rollstuhlfahrer können auf der asphaltierten Fahrfläche rollen.“

Bedenken seitens der Bündnisgrünen

Vor allem Kinder und Jugendliche sollen wieder mehr Freude an Bewegung haben. Mehrheitlich wurde der Planungsstart daher befürwortet.

Seitens der Bündnisgrünen und darin Jörg Kannenberg als Allgemeinmediziner gab es auch Bedenken: „Vieles wird nicht realisiert mangels Geldes. Und wird das überhaupt umzäunt? Und wer betreibt es nachher?“ Neben diesen Fragen hielt Kannenberg fest: „Wir haben vor der Haustür so viel Natur. Da ist es doch wichtiger, dass Schüler sicher zur Schule kommen und weniger, dass sie sich in der Freizeit die Nase brechen.“

Öffentliches, für jedermann zugängliches Freizeitangebot

Bürgermeisterin Nora Görke verwies auf den vorgesehenen Standort am Mehrgenerationenhaus. „Dort gibt es eine gewisse Kontrolle“, sagte sie. Zur Finanzierung fand sich bereits in der Beschlussvorlage, dass „zur Abschätzung der Kosten bereits realisierte Projekte herangezogen“ werden. Die Kosten samt Planung und Bau variieren demnach zwischen 120.000 und 290.000 Euro.

Der Pumptrack soll ein öffentliches, für jedermann zugängliches Freizeitangebot sein. Die Stadt Kyritz ist Eigentümerin des Grundstücks und Projektträgerin. Sie soll die Kosten bis einschließlich der Genehmigungsplanung zur Erlangung der Baugenehmigung übernehmen. Damit soll die Stadt in die Lage versetzt werden, Fördermittel zu akquirieren.

Großangelegte Spendenaktion geplant

Zudem erklärt Stefan Kieper als Mitglied der Fraktion „Kyritz macht“ und zugleich Vater von Ben auf MAZ-Nachfrage, dass die „Interessengruppe Pumptrack“ eine großangelegte Spendenaktion ins Leben rufen will, um einen großen Teil der nicht geförderten Projektteile zu finanzieren.

„Es gibt ja einige Möglichkeiten, sei es über den Kreissportbund, Leader oder ähnliches, nur dazu müssen wir ja überhaupt erstmal was in der Hand haben“, sagt Kieper, der sich als Vorsitzender der Kyritzer Sportgemeinschaft Elektronik sogar eine neue Sektion vorstellen könne oder einen gänzlich neuen Verein nur für diesen Pumptrack. „Das ist alles offen.“

Von Matthias Anke