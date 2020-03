Quarantänezeit rund um Kyritz und Neustadt könnte ganzem Landkreis geholfen haben

Kyritz

Wegen Coronaverdachts mussten 730 Schüler der Neustädter Schulen, alle Lehrer, alle Horterzieher und deren sämtliche Kontaktpersonen bis zu diesem Dienstag,17. März, zu Hause bleiben. Keine Schule, keine Arbeit, kein Sportverein. Darunter Ines (54) und Dietmar (57) Peters aus Kyritz und ihre vier Pflegekinder.

Jasmina geht in die dritte Klasse der Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt. Deshalb sind auch sie und ihre Geschwister Antonio, der die Förderschule in Neuruppin besucht, sowie Finn und Gianna, die Schüler der Goethe-Grundschule in Kyritz sind, seit dem 8. März zu Hause. Wie ist das Leben in häuslicher Isolation? Die Familie erzählt auch vom nun letzten Tag.

Dienstag, 17. März – Tag 9

Weltweit, aber auch im Bundesgebiet steigt die Anzahl der mit dem Coronavirus Infizierten. Nur sehr wenige Landkreise blieben bislang verschont, wie die vergleichsweise dünn besiedelte Prignitz und Ostprignitz-Ruppin. Es ist in ganz Deutschland mit Stand vom Dienstagnachmittag sogar das letzte, große zusammenhängende Gebiet ohne echten Corona-Fall. Familie Peters verfolgt das in den Nachrichten.

Könnte am Ende diese sicherheitshalber auferlegte Quarantäne dem Landstrich etwa geholfen haben? Auslöser war bekanntlich nur ein Kontakt zu einer später positiv getesteten Berlinerin. Ein Dutzend Folgetests fielen negativ aus. Der Rest der Betroffenen stammte wohl aus anderen Bundesländern. Und bisher sei wohl auch in der Quarantänezeit nichts Bedenkliches hinzugekommen. „Soweit wir jedenfalls wissen“, sagt Ines Peters. Man höre sich in den Netzwerken untereinander ja regelmäßig um.

Die großen Freuden lagen für die Quarantänefamilie in den kleinen Dingen

„Wir sind wohlauf“, sagt Dietmar Peters. So will es am folgenden Mittwoch gerne auch das Fernsehen hören. Ein Kamerateam habe sie erneut kontaktiert, sich angemeldet, nachdem sie vor Tagen schon im RBB-Fernsehen per „Fernschalte“ zu sehen waren. Auch ein Radiosender meldete sich. Die regelmäßigen Berichte über die Familie in der MAZ stießen offenbar auf Interesse.

Ansonsten seien die Tage ziemlich schnell und unspektakulär vorübergegangen. Die großen Freuden lagen eher in kleinen Dingen: Im Aquarium gab es Nachwuchs. Im Garten retteten die Pflegekinder in einer Gemeinschaftsaktion eine in ein Loch gefallene Kröte. Hausaufgaben unter freiem Himmel gab es. Sogar ein kleiner Ausflug an den Kyritzer See war möglich. Das Schönste aber seien die Verpflegungspakete ihrer Töchter und die vielen besorgten Anrufer gewesen.

Die Kyritzer wollen vorsichtig bleiben

Ines Peters: „Wir dürfen ab Mittwoch einkaufen gehen, brauchen aber eigentlich nichts. Obwohl, Brot und Brötchen wären nicht schlecht. Ach ja, das Salz ist alle.“

Dietmar Peters: „Vielleicht war das alles wirklich wichtig und richtig.“ Schließlich habe eine große Anzahl Menschen in der Region nun eine Quarantäneerfahrung ähnlich einer Übung gemacht. Und: „Wir werden uns auch jetzt vernünftig bewegen in der Öffentlichkeit“, sagt Ines Peters.

Lesen Sie die anderen Einträge aus dem Quarantäne-Tagebuch der Familie:

Tag 1: So lief Quarantäne-Tag 1 bei Familie Peters in Kyritz.

Tag 2: Kyritzer Familie unter Quarantäne macht Unterricht am Küchentisch

Tag 3: Familie Peters macht einen Ausflug an die frische Luft

Tag 4: Der bisher spannendste Tag: Das Fernsehen meldet sich

Tag 5: Auch Quarantäne-Familie Peters hatte schon Reisen geplant

Tag 6: Mit aufmunterndem Corona-Notfallpaket durchs Wochenende

Tag 7: Wenn in Quarantäne das Aquarium plötzlich spannender ist als Krisennachrichten

Tag 8: Rundschreiben vom Bildungsministerium bringt Familie ins Grübeln

Lesen Sie zudem:

Von Matthias Anke