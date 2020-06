Kyritz

Polizisten ist am Dienstag gegen 22 Uhr in der Kyritzer Hagenstraße ein Radfahrer aufgefallen, der in starken Schlangenlinien fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 29-Jährigen 3,44 Promille, teilte die Polizei mit.

Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Einleitung eines Strafverfahrens musste der 29-Jährige seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Von MAZonline