Kyritz

Ein 80-jähriger Mann ist am Donnerstag in Kyritz von einem unbekannten Radfahrer geschlagen worden. Als der Senior kurz nach 15 Uhr in der Stauffenbergstraße seinen Hund Gassi führte, kam ihm auf dem Gehweg ein Radler entgegen. Der 80-Jährige sprach den Radfahrer darauf an und dieser fuhr erst an dem Rentner vorbei.

Faustschlag ins Gesicht

Dann aber kehrte der Radfahrer um und näherte sich dem Senior von hinten. Als sich der ältere Mann umdrehte, schlug der unbekannte Mann dem 80-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und haute ab.

Der Radfahrer soll zwischen 16 und 18 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Körperverletzung auf.

Von MAZonline