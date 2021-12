Breddin/Gantikow

Eine Unterschriftenaktion machte in Breddin kürzlich auf den Bedarf nach Radwegen in Richtung Kümmernitz und Stüdenitz aufmerksam. Die Listen wurden anschließend der Gemeindevertretung überreicht. Initiator dessen war die in diesem Jahr neu gegründete Breddiner Klimaschutzgruppe.

„Es ist Geld für Radwege vorhanden. Wenn wir das nicht in Anspruch nehmen, wird es für andere Strecken ausgegeben“, erklärt Miguel Munoz von der Klimaschutzgruppe. Laut Mitstreiterin Stephanie Otto kamen 127 Unterschriften zusammen. Sie sollen den Druck erhöhen, um den Wegebau vorbereiten zu können, sagt Miguel Munoz: „Denn einige Eigentümer wollen ihr Land nicht verkaufen.“

Radwege für den Bürgermeister altbekanntes Thema

Breddins Bürgermeister Reinhard Neumann bestätigt das. Doch er resigniere bei dieser Thematik mittlerweile regelrecht.

„Die Umweltgruppe ist der Meinung, sie könne Bäume versetzen, dabei wollen wir doch alle schon seit langem den Radweg“, sagt Neumann: „So lange ich Bürgermeister bin, und das sind schon 20 Jahre, reden wir über Radwege.“

Symbolträchtige Aktionen

Bis auf Willensbekundungen vor allem vor Wahlen habe er allerdings nie etwas Handfestes gesehen. So sei einst Brandenburgs Vize-Ministerpräsident Christian Görke die Strecke von Neustadt bis Breddin mitgeradelt . Auch Jahre später noch setzte dieser sich für solche Strecken ein. Doch dann scheiterte alles an Verkehrszählungen.

Zuletzt kamen die Bündnisgrünen in diesem Jahr symbolträchtig über die Landesstraße geradelt. In Stüdenitz gab es eine entsprechende Diskussionsrunde. „Und ich war jedes Mal dabei, auch wenn mir schon klar war, dass es wieder nichts wird“, erinnert sich Neumann.

Obwohl Geld bereitsteht, ist Landerwerb der Knackpunkt

Überall seien neue Radwege gefragt, sagt Neumann mit Blick auf die jüngste Abfrage nach dem Bedarf seitens des Landkreises. „Jetzt gibt es auch noch das nötige Geld dafür. Und es hieß, wenn wir einen Weg finden, dass die Flächen dafür bereitstehen, wären wir im Vorteil“, so der Bürgermeister. Knackpunkt sei jedoch, dass jetzt alles am Landerwerb scheitert.

Neumann habe für die Strecke Richtung Kümmernitz ein halbes Dutzend Anfragen gestellt. Allein „zwei hartnäckige, schwierige Fälle“ jedoch würden ausreichen, um nicht voranzukommen. „Ich kenne die Leute ja, und es ist jedem nun mal freigegeben, sein Land zu behalten. Was soll man da machen?“

Zweifel an Wirkung der Unterschriftenaktion

In Richtung Stüdenitz handele es sich sogar um rund 20 Eigentümer, die einen Streifen ihrer jeweiligen Fläche hergeben müssten. Neumann: „Da habe ich erst gar nicht versucht nachzufragen.“

Dass die Unterschriftenlisten etwas bewirken, glaubt er nicht. „Darüber wird der eine oder andere sicherlich einfach nur lächeln“, behauptet er: „Dabei hätte es uns dieser, ich sage mal inoffizielle Weg, um die Flächen zu sichern, sehr erleichtert.“ Alles andere lasse nun weitere Jahre verstreichen.

An der B 103 war einst schon vom Zwangsverkauf die Rede

Gemeint ist der Bodenerwerb über den Landesbetrieb Straßenwesen. Bleibt auch hierbei der Erfolg aus, wäre nur noch ein Planfeststellungsverfahren eine Option.

So wurde es seitens des Landesbetriebs in der Region zuletzt für die B 103 zwischen Vehlow und Gantikow ins Spiel gebracht. Die benötigten Grundstücke wären dann nach absehbaren rechtlichen und zeitintensiven Auseinandersetzungen zwangsweise angekauft worden – zu einem womöglich weitaus schlechteren Preis als den zuerst angebotenen.

Flächenverkauf für einen Radweg im Sinne des Allgemeinwohls

Für den Abschnitt an der B 103 wurden am Ende doch noch Lösungen gefunden. Und es hatte schlichtweg wohl auch einige Kommunikationsprobleme unter den Beteiligten gegeben. Planungs-Dezernatsleiter Frank Schmidt vom Landesbetrieb sagte zu den Querelen in Vehlow und Gantikow seinerzeit: „Ärgerlich ist es ja vor allem auch, dass es Leute aus der Region sind, die hier eine gute Entwicklung verhindern.“

Ähnlich sieht es nun Breddins Bürgermeister Reinhard Neumann für seine Gemeinde: „Hier geht es auch um die Frage nach dem Allgemeinwohl.“ Und bis die geklärt ist, verstreiche nun eben weitere Zeit, in der andere Abschnitte womöglich schneller realisiert werden.

Grunderwerb als Voraussetzung

Dass Geld für den Radwegebau rund um Breddin deshalb irgendwann nicht mehr vorhanden ist, glaubt Frank Schmidt vom Landesbetrieb nicht. „Es wird ja jedes Jahr Geld für Radwegevorhaben eingestellt“, sagt er: „Die Voraussetzung aber ist nun mal überall der Grunderwerb.“

Zu den zeitnahen, realistischeren Projekten könnte die Strecke zwischen Rehfeld und Berlitt gehören. Dafür könnte die Stadt Kyritz den alten Trassenverlauf der Pollo-Kleinbahn anbieten. Umständlicher Grundstückserwerb entlang der Kreisstraße wäre somit umgangen.

Fast 200 Baumfällungen zwischen Gantikow und Vehlow

Solche Eigentumsfragen hatten in der Region zuletzt auch die Planung des Radweges an der Bundesstraße 167 zwischen Bückwitz und Metzelthin erschwert. Entsprechende Jahre gingen ins Land. Mittlerweile ist die Straßenerneuerung aber geschafft. Der parallel verlaufende Radweg ist fertiggestellt.

Derweil ist an der B 103 für den Abschnitt zwischen Vehlow und Gantikow der Baustart jetzt in Sicht. Die Ausschreibung des Landesbetriebs für vorbereitende Baumfällarbeiten endet diesen Mittwoch. Demnach sollen bis Ende Februar nächsten Jahres fast 200 Bäume für den Radweg weichen. Anschließend kann gebaut werden. Die Planung dafür lag laut Frank Schmidt schließlich schon seit langem bereit.

