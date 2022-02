Kyritz

Raub auf offener Straße: Am frühen Freitagmorgen lauerten zwei junge Männer einer Frau in Kyritz und überfielen sie.

Dunkel gekleidete Männer in Kyritzer Torbogen

Die 70-Jährige lief gegen 5.15 Uhr die Holzhausener Straße in Richtung Johann-Sebastian-Bach-Straße, als ihr zwei dunkel gekleidete Männer in einem Torbogen auffielen. Die Frau bekam Angst und wechselte die Straßenseite.

Die Frau rief laut um Hilfe – aber niemand kam

Einer der Männer lief ihr nach und griff an der Johann-Sebastian-Bach-Straße / Ecke Domstraße nach der Handtasche der Frau. Die 70-Jährige hielt die Handtasche so lange wie möglich fest und rief laut um Hilfe, doch der Dieb schaffte es, ihr die Tasche zu entreißen. In der Tasche befanden sich die Geldbörse und persönliche Dinge der Frau.

Räuber flüchtete mit Handtasche in Richtung Kyritzer Promenade

Der Räuber flüchtete mit der Beute durch die Domstraße in Richtung Weberstraße. Die Frau lief dem Dieb nach, verlor ihn aber in Richtung Promenade aus den Augen.

Schlanke, junge Männer mit Kapuzen

Die Frau beschrieb die Täter als schlanke junge Männer, die dunkel gekleidet waren und Kapuzen trugen. Der eine war etwas größer als der andere. Zeugen, denen die Räuber aufgefallen sind oder die Angaben zur Tat machen können, melden sich bitte in der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin unter der Telefonnummer 03391/35 40.

Von MAZ-online