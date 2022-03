Kyritz

Ruhige Wochenenden hatten alle, die sich in und um Kyritz aktiv in der Ukraine-Hilfe engagieren, seit Februar kaum. Am vergangenen Sonntag machte sich zum zweiten Mal ein Konvoi von diesmal 13 Transportern auf den Weg in die Kyritzer Partnerstadt Walcz. Er brachte Hilfsgüter sowohl für die Ukraine als auch für die in Polen ausharrenden Ukraine-Flüchtlinge.

Jeweils rund fünf Stunden beanspruchten Hin- und Rückweg. Ein langer Tag für die Fahrer, die nicht nur aus Kyritz, sondern beispielsweise auch von der Neustädter Feuerwehr kamen. Als Teilnehmer und Mitinitiator freut sich Reyk Grützmacher vom Internationalen Club Kyritz (ICK) über jede Unterstützung: „Wir haben im Kleeblatt, glaube ich, noch nie so reibungslos zusammengearbeitet.“

Kyritz setzt jeden Euro für Ukraine-Transporte ein

„Der nächste Transport ist in Vorbereitung“, sagt Grützmacher. „Wir stellen ihn jetzt zusammen.“ Der Bedarf in der Ukraine und Polen übersteige die Transportkapazitäten bei weitem. „Hygieneartikel und Medikamente stehen immer noch ganz oben auf der Liste.“

Die Hilfe aus der Kyritzer Region beruht dabei ausschließlich auf Spenden von Bürgern und Unternehmen. Knapp 43.800 Euro waren bis gestern unter dem Stichwort „Spende Ukraine-Hilfe“ auf dem Konto der Stadt (DE38 1605 0202 1522 0011 62) eingegangen. „Davon haben wir bisher zirka 18.000 Euro ausgegeben“, berichtet Reyk Grützmacher und betont zugleich: „Das Spendengeld wird ausschließlich für die Hilfe in der Ukraine und für Flüchtlinge in Polen eingesetzt.“ Zudem werde der Kraftstoff für die Fahrten zumindest zu Teil finanziert.

Lebensmittel, Verbandsmaterial und Hygieneartikel im Fokus

Den allergrößten Teil des Geldes habe man für gezielte Einkäufe im örtlichen Einzelhandel verwendet: für die schon erwähnten Hygieneartikel und ausgewählte Lebensmittel beispielsweise. Auch Medikamente und Verbandsmaterial wurden beschafft. „Beide Kyritzer Apotheken haben uns außerdem Pakete mit Spenden zusammengestellt.“

In der Sammelstelle im Kyritzer Mehrgenerationenhaus bemühen sich zahlreiche Helfer um die eingehenden Sachspenden. Quelle: Stadt Kyritz

Selbstverständlich sei jede Unterstützung willkommen. Dinge wie Verbandsmaterial und medizinische Hilfsmittel würden immer gebraucht. „Wichtig ist, dass die Sachen noch nicht angebrochen oder überm Verfallsdatum sind.“ Der Aufwand, alles zu sichten, zu sortieren und letztlich nach Bedarf zu verteilen, ist immens und wäre ohne die zahlreichen freiwilligen Helfer in der Sammelstelle des Mehrgenerationenhauses kaum denkbar.

Polnische Partnerstadt Walcz ist erster Anlaufpunkt

„Die Hilfe bisher ist grandios und wir zählen weiter darauf’“, sagt Reyk Grützmacher und dankt allen Unterstützern – sowohl in Kyritz als auch jenen im polnischen Walcz. Städtepartnerschaft bekomme so eine ganz neue Bedeutung. „Wir kennen die Leute, denen wir da Hilfsgüter übergeben, und wir wissen, wo das hingeht.“ Walcz selbst mit seinen gut 20.000 Einwohnern bereite sich auf die Aufnahme von rund 500 Flüchtlingen vor. „Da kommen jeden Tag neue dazu.“

Doch die Hilfe reißt nicht ab. Vielerorts bemühen sich Initiativen um einen Beitrag. Das Kyritzer Gymnasium plant für Donnerstag einen Spendenlauf auf dem Sportplatz. Die Gruppe „Dörpkinner Nackel“ hat am Sonnabend, dem 19. März, ab 15 Uhr in Läsikow ähnliches vor.

Kyritzer Helfer von Resonanz überrascht

Ganz privat funktioniert Solidarität ebenso: Die Familien Rillcke aus Kyritz und Schütte aus Wusterhausen beispielsweise organisierten schon Ende Februar einen ersten kleinen Hilfstransport zu ukrainischen Bekannten in Berlin, die die Spenden dann ins Kriegsgebiet weiterleiteten.

„Der zweite Transport war dann fast ein Selbstläufer“, berichtet Ruheständlerin Angelika Rillcke. „Nachbarn, Bekannte, ehemalige Kollegen und Schüler vom Gymnasium haben mitgemacht.“ Autohäuser spendeten auf Nachfrage Verbandskästen. Es sprach sich herum. Immer mehr Menschen und auch Unternehmen wollten mit Sachspenden und Geld helfen. „Da brauchten wir dann sogar einen Kleinbus.“

Angelika Rillcke ist von der Resonanz begeistert: „Ein ganz, ganz großes Dankeschön.“ Vor allem freut sie die Unterstützung aus dem Gymnasium: „Ich finde das ganz toll, wenn junge Leute die Initiative aufgreifen.“ Aktuell arbeite ihr Bekanntenkreis an der Beschaffung eines Notstromaggregats.

Sachspenden wie Bekleidung für Kinder und Jugendliche, Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel, Babynahrung können montags bis samstags von 9 bis 16 Uhr im Kyritzer Mehrgenerationenhaus abgegeben werden. Wer dort ehrenamtlich mit anpacken will, meldet sich bei Christian Boldt, 033971/8 52 60.

Von Alexander Beckmann