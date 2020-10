Rehfeld

Der Rehfelder Ortsbeirat sprach sich am Mittwochabend einmütig für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept der Stadt Kyritz aus. Vor einigen Wochen habe man den Kommunalvertretern den Entwurf des Papier vorgestellt, erinnerte der Kyritzer Kämmerer Michael Köhn, der für die Stadtverwaltung in Rehfeld dabei war. „Das ist das wichtigste Konzept, was die Stadtentwicklung anbelangt.“ Alle Ortsteile sollten Gelegenheit haben, ihre Hinweise oder Einwände vorzubringen.

Fragen hatten die Rehfelder vor allem in Sachen Baulandentwicklung. Das Konzept erwähnt für das Dorf unter anderem „10 Baugrundstücke Reserve“. Da zählte der Ortsbeirat erst einmal nach.

Rehfeld hat noch Potenzial

„Man hat untersucht, wie viele potenzielle Bauflächen es eventuell noch gibt“, erläuterte Michael Köhn. Das betreffe auch die mögliche Umwandlung von Garten- in Bauland, obwohl das natürlich aufwendig sei. „Aber man hat da noch einiges Potenzial ausgemacht – einfach, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, was theoretisch noch möglich wäre.“

Der Rehfelder Ortsbeirat tagte erstmals seit der Renovierung im Gemeindehaus. Das aufgefrischte Ambiente kam gut an. Quelle: Alexander Beckmann

Köhn legte jedem ans Herz, sich das recht umfangreiche Papier anzusehen. „Ich kann das Konzept nur empfehlen – besonders, wenn man wissen will, was in der Heimat passiert.“

Stärken und Schwächen des Dorfes analysiert

Analog zu anderen Ortsteilen listet das Konzept auch für Rehfeld wichtige Fakten auf – von der Einwohnerzahl, Fläche und Verkehrsanbindung bis hin zu geschichtlichen Daten. Außerdem werden Stärken und Schwächen analysiert.

Positiv werden in Rehfeld beispielsweise die relativ stabile Bevölkerungsentwicklung, der gute Gebäudezustand, die Breitbandversorgung zumindest im Hauptort und das aktive Gemeinschaftsleben bewertet.

Schwächen sieht das Konzept angesichts des hohen Alters vieler Einwohner, des schlechten Zustands der Bushaltestelle, der schwachen Internetanbindung in Wilhelmsgrille und Klosterhof oder der schlechten Fahrradinfrastruktur.

Das Stadtentwicklungskonzept leitet daraus Handlungsempfehlungen ab: von der Aufwertung der Wilhelmsgriller Dorfmitte bis hin zum Radwegebau zu den Nachbardörfern.

Wilhelmsgrille und die Betonplatten

Beides war am Montag zumindest am Rande Thema im Ortsbeirat. Ein Einwohnerin fragte direkt nach eventuellen Plänen für einen Straßenbau in Wilhelmsgrille. Im Ort liegen jahrzehntealte Betonplatten. Gehwege sind oft kaum noch zu erahnen.

Die Straße in Wilhelmsgrille ist schlecht. Konkrete Pläne für eine Erneuerung bestehen aber bislang nicht. Quelle: Alexander Beckmann

Laut Michael Köhn ist kein konkretes Bauvorhaben in Sicht – wohl auch aus Kostengründen: „Wir müssten natürlich klären, wie sich die Anlieger eventuell daran beteiligen müssten und ob das überhaupt alle wollen.“

Das Thema Radweg brachte Ortsvorsteher Dieter Lange zur Sprache. Er kritisierte mit Nachdruck den Pflegezustand des Weges nach Kyritz. Die Stadt verweise auf den Kreis und von dort komme gar nichts. „Es passiert nichts. Das geht jetzt fünf oder sechs Jahre so.“

Verlorene Idee für den Agrarverkehr

Wegebau spielte auch in der Einwohnerfragestunde ein Rolle. Was denn eigentlich aus der vor Jahren formulierten Idee einer Zufahrt abseits der Dorfstraße für den Agrarbetrieb geworden sei, wollte eine Rehfelderin wissen. Der Landwirtschaftsverkehr bringt offenbar einige Unruhe ins Dorf und setzt auch der Straße zu. Aktuell erfolgen gerade Reparaturen einem Abschnitt des Gehweges.

Aus dem Stand konnte Kämmerer Michael Köhn am Mittwoch dazu keine Auskunft geben. Es wolle die Frage aber mit nach Kyritz nehmen, erklärte er.

Von Alexander Beckmann