Reihenweise Feuer rund um Wusterhausen und Neustadt lassen Brandstifter vermuten

Kann das Zufall sein? Am Sonntag stand Waldboden nahe dem Wusterhausener Dorf Schönberg in Flammen. Auch Kyritzer Feuerwehrleute wurden zur Hilfe gerufen, konnten aber wieder abziehen. Die Wusterhausener bekamen alles unter Kontrolle.

Keine 24 Stunden später mussten sie allerdings noch mal ausrücken. Der Komposthaufen am Campingplatz in Wusterhausen brannte lichterloh.

Dann gab es in dieser Nacht zum Montag nahezu zeitgleich noch einen Brand: Im benachbarten Neustadt stand auf dem Gestütsgelände an der Havelberger Straße ein Misthaufen in Flammen, wohl ausgehend von Strohballen.

Neustädter Hundebesitzer bemerkte Brandgeruch

Ein Zeuge, der nach Polizeiangaben gegen 0.20 Uhr mit seinem Hund eine Gassirunde drehte, hatte entsprechenden Brandgeruch wahrgenommen. Schlimmeres sei dadurch verhindert worden.

„Wir sind geteilter Meinung, ob das alles von alleine Feuer fing oder ob jemand nachgeholfen hat“, erklärt Neustadts Amtswehrführer Heino Arndt. Doch im Zusammenhang mit vielen weiteren Einsätzen beschleiche einigen der Kameraden wohl ein seltsames Gefühl.

Beim Einsatz auf dem Gestütsgelände in Neustadt in der Nacht zum Montag. Quelle: Feuerwehr Neustadt

Auffällige Waldbrände bei Neuendorf und Zernitz-Bahnhof

So waren die Neustädter in diesem Jahr schon manches Mal zu kleineren Bränden mit fragwürdiger Ursache ausgerückt, etwa bei Neuendorf, wo Waldboden brannte. Dann Anfang Juni in Zernitz-Bahnhof, als am Ortsausgang Richtung Lohm Waldboden in Flammen stand.

Zwar stießen die Feuerwehrleute auf dem Gelände direkt an einem Weg auf eine Sammlung von Flaschen in der Asche. Aber zwei Tage später loderte es dort erneut.

Noch mehr Einsätze gab es bereits in Wusterhausen

Und in Wusterhausen war das Einsatzgeschehen schon vor den beiden jüngsten Fällen noch auffälliger. So brannte Ostersonntag Waldboden zwischen Wusterhausen und Bantikow und am Dienstag danach am See – und Ende April eine größere Fläche am Campingplatz.

Im Mai brannte der Wald auf der anderen Seeseite bei Heinrichsfelde.

Wenn alles der Trockenheit geschuldet wäre, warum konzentrieren sich die Fälle auf einen derart engen Raum? Das fragt sich auch die Kriminalpolizei. Denn im weiteren Umfeld ist derartiges bislang nicht erkennbar.

Polizei schließt Zusammenhänge nicht aus

„Wir gehen vom Verdacht der Brandstiftung aus“, erklärt Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin, nun auch mit Blick auf den brennenden Kompost vom Wochenende. Und: „Ob das in Zusammenhang mit anderen Bränden steht, können wir nicht ausschließen.“

Weil bei Bränden oftmals zu viel Beweismaterial vernichtet wird, gestalte sich die Beweisführung schwierig. „Natürlich sehen wir das, wenn es irgendwo zu häufig brennt“, so die Polizeisprecherin.

Um so dingender bittet sie jetzt um Zeugenhinweise. Wem im Umfeld der Brände vom Sonntag bei Schönberg und in Wusterhausen und in der Nacht zum Montag an der Havelberger Straße in Neustadt Ungewöhnliches aufgefallen ist, der solle sich bei der Direktion unter 03391/35 40 melden.

Von Matthias Anke