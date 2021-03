Remo Herrmann handelt mit sogenannten Gittertanks. Er verkauft sie deutschlandweit und hat gerade die Produktion von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ in Potsdam-Babelsberg beliefert. Der Platz auf dem ehemaligen Brauereigelände in Dessow wird für die Firma langsam knapp. Für die Rekubik-Gesellschaft von Remo Herrmann entsteht deshalb jetzt in Kyritz für 2,5 Millionen Euro ein neuer Firmenstandort.