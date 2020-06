Kyritz

Das Reparaturcafé war nach mehrmonatiger Corona-Zwangspause am Donnerstag erstmals wieder auf dem Gelände des Kyritzer Mehrgenerationenhauses, in der Pritzwalker Straße geöffnet. Diesmal ging es um Fahrräder.

Eine Aktion des AWO-Familienzentrums

Das Familienzentrum der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) in Kyritz ist Organisator dieser Aktion. Auf verschiedenen Wegen versuchten die Organisatoren, Gäste anzulocken. „Wir haben sogar Handzettel verteilt“, berichtet die Awo-Mitarbeiterin Roswitha Leest im Vorfeld bangend, ob nach so langer Zeit überhaupt Leute das Reparaturcafé ansteuern.

Anzeige

Heinz Hartmann gehört zum Reparaturteam der Awo. Quelle: André Reichel

Weitere MAZ+ Artikel

Die drei Reparaturspezialisten Erwin Bendlin, Hans Küster und Heinz Hartmann bereiteten sich am Donnerstagnachmittag jedenfalls auf ihren Einsatz vor. Der Raucherpavillon, draußen vor dem Mehrgenerationenhaus, wurde dafür zur provisorischen Werkstatt.

Während die Männer ihre Werkzeugkoffer aus dem Auto holten und an ihre Plätze stellten, legte Roswitha Leest schon mal Listen aus, in die sich wegen der Corona-Pandemie alle Besucher eintragen sollten.

Nach langer Pause gut angenommen

Die Sorge der Awo-Mitarbeiterin Roswitha Leest, dass niemand kommen würde, war jedenfalls unbegründet. Schon vor dem offiziellen Start um 16 Uhr standen die ersten Kyritzer mit ihren Rädern bereit.

Als erstes war Brigitte Wendlandt an der Reihe. Die Kyritzerin führte ihr Zweirad vor und berichtete, dass es beim Treten immer so komische Knackgeräusche macht. Erwin Bendlin zögerte nicht lange und nahm sich der Sache an. Er machte zunächst eine Probefahrt auf dem Platz und nachdem er zurück am Pavillon war, konnte er der Kyritzerin auch schon das Problem benennen. „Das Tretlager hat ein wenig Spiel, doch vorerst können Sie damit noch unbesorgt weiterfahren“, sagte Erwin Bendlin.

Erwin Bendlin (r.) und Hans Küster kümmert sich um so manchen kleinen Schaden. Quelle: André Reichel

Währenddessen trat eine weitere Frau an den Tisch der drei engagierten Herren. Sie hatte einen Handstaubsauger dabei, der ihrer Meinung nach den Geist aufgegeben hat. „Schauen Sie, der Filter klemmt und lässt sich nicht mehr bewegen“, sagte sie zu Heinz Hartmann, der sich um diesen Fall kümmerte. „Eigentlich machen wir ja heute nur Fahrräder“, sagte er, während er sich das angeblich defekte Gerät anschaute.

Sein Werkzeug für Elektrogeräte hatte er aus Erfahrung jedenfalls längst bereitgelegt. Mit einiger Mühe bekam Heinz Hartmann dann den Filter heraus und stellte fest, dass es sich nicht um ein wirklich technisches Problem handelt. „Hier hat sich nur etwas abgelagert“ sagte er. Nachdem er dies entfernte, lies sich der Filter auch wieder problemlos herein- und herausnehmen.

Kleinigkeiten werden sofort erledigt

Bei den Fahrrädern gab es ein loses Schutzblech, das im Nu wieder festgezogen war. Und dann standen mehrere Jungen mit ihren Rädern bereit. Abdul und Jan, beide 12 Jahre alt, traten aus der Gruppe hervor und zeigten den Männern ihre Fahrräder. Erwin Bendlin und Hans Küster staunten nicht schlecht, als sie sahen, dass an keinem der Räder irgendeine Bremse funktionsfähig war.

„So seid ihr auf der Straße unterwegs?„ fragte Erwin Bendlin ungläubig. „Na klar“, sagte Abdul grinsend. Die Bremsen konnten die beiden Männer nicht reparieren, schließlich hatten sie diese speziellen Teile nicht vorrätig. „Wenn ihr neue Bremsen kauft, können wir sie euch beim nächsten Mal gern anbauen“, bot Hans Küster an. Die viel zu lockeren Fahrradketten strafften die Experten jedenfalls noch, bevor Abdul und Jan wieder davonfuhren.

Gabriele Maltzahn und ihre Enkelin Zoe. Quelle: André Reichel

Gabriele Maltzahn und ihre Enkelin Zoe waren als letztes mit ihren Rädern an der Reihe. Die alte Halterung eines Fahrradkorbes musste abgebaut und der Neue angebracht werden. Noch ein paar Kleinigkeiten, dann waren beide Räder wieder flott.

Reparaturcafé ist ein Beitrag für die Umwelt

Awo-Mitarbeiter haben das Reparaturcafé vor rund fünf Jahren ins Leben gerufen. „Wir sahen das Konzept andernorts und waren sofort davon begeistert“, berichtet Roswitha Leest. Die Idee war und ist, dem Wegwerfwahn dieser Überflussgesellschaft etwas entgegenzusetzen. „Längst nicht jedes Elektrogerät ist endgültig kaputt und oft kann man es mit wenig Aufwand wieder zum Laufen bringen“, sagt Erwin Bendlin.

Manchmal reicht auch eine Zange, um ein Problem zu beheben. Quelle: André Reichel

Als Elektromeister hat er jahrzehntelang Geräte aller Art wieder repariert. Nun als Rentner bringt er sich zusammen mit seinen beiden anderen Mitstreitern im Reparaturcafé ein. „Wir leisten mit dem Reparaturcafé einen Beitrag für die Umwelt, helfen Leuten mit kleinem Einkommen und jenen, die sich mit der Technik nicht so gut auskennen“, sagt Erwin Bendlin, als er gefragt wird, worin seine Motivation bei dieser Aktion begründet ist.

Das nächste Reparaturcafé für Fahrräder findet am Donnerstag, 9. Juli, ab 16 Uhr, am Mehrgenerationenhaus statt.

Von André Reichel