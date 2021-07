Riesiger Bedarf an neuen Radwegen rund um Kyritz

Stüdenitz

Als das Landesverkehrsministerium in den Kommunen kürzlich den Bedarf an neuen Radwegen abfragte, taten sich die Orte aus dem Kyritzer Altkreisgebiet zusammen, rechneten Baukosten durch und ermittelten notwendige Eigenanteile. Am Ende entstand eine Liste, in der 42 Abschnitte aufgeführt sind. Das zeigt: Der Bedarf an neuen Radwegen in der Region ist riesig.

Am Montag lag jene Tabelle auch auf dem Tisch in der Gastwirtschaft Jahnke in Stüdenitz. Dort machte der Bündnisgrüne Landtagsabgeordnete Clemens Rostock eine Radtourpause, um mit Vertretern mehrerer umliegender Orte zu reden.

Beispiel L 141 Neustadt, Zernitz, Stüdenitz, Breddin

Die Tour wurde von der Zernitz-Lohmer Bürgermeisterin Sigrid Schumacher begleitet. Sie zeigte Rostock und dem Geschäftsführer des Kreisverbandes Ostprignitz-Ruppin der Grünen, Immanuel Zirkler, sowie deren Bundestagswahl-Direktkandidaten Maximilian Kowol beispielhaft einen dieser Abschnitte, an dem ein Radweg akut fehlt: an der L 141 zwischen Neustadt, Zernitz, Stüdenitz und Breddin.

Auf jener Straße radelte vor drei Jahren schon Brandenburgs damaliger Finanzminister Christian Görke (Die Linke). Er gab sich zuletzt enttäuscht darüber, dass die nach ihm Regierenden von SPD, CDU und Bündnisgrünen den Radwegebau-Etat nicht deutlicher aufstockten, als seine Leute es getan hätten.

Radwegebau scheitert an einzelnen Kriterien

2020 informierte dann auch noch der Landesbetrieb Straßenwesen, dass eine wesentliche Voraussetzung für einen Radwegbau nicht erfüllt sei, nämlich die, dass binnen 24 Stunden mehr als 2500 Fahrzeuge an der Straße gezählt werden. Nach 2015 stand nun zwar eine neue Zählung an. Wegen Corona aber wurde sie verschoben.

Sigrid Schumacher, Bürgermeisterin von Zernitz-Lohm und Brandenburgs einzige bündnisgrüne Bürgermeisterin, informierte bei einer Fahrradtour über fehlende Wege und notwendige Lückenschlüsse, hier mit dem Kreisgeschäftsführer der OPR-Bündnisgrünen, Immanuel Zirkler, Bundestagswahl-Direktkandidat Maximilian Kowol und dem Landtagsabgeordneten Clemens Rostock (v.l.n.r.). Quelle: Matthias Anke

Dass der Radwegebau an solchen Kriterien nicht scheitern dürfe, darum drehte sich nun das Gespräch in der Stüdenitzer Gastwirtschaft. Neben Bürgermeister Erwin Jahnke stießen Vertreter umliegender Orte dazu: Breddins Bürgermeister Reinhard Neumann, Wusterhausens Bauamtsleiter Ronny Hein, Cordula Köhn von der Gumtower Bauverwaltung und Barenthins Ortsvorsteher Jörg Abraham.

Beim Gespräch in der Gastwirtschaft Jahnke in Stüdenitz. Quelle: Matthias Anke

Vor ihnen betonte der Landtagsabgeordnete Rostock, Mitglied im Ausschuss für In­frastruktur und Landesplanung, dass der Etat deutlich erhöht worden war, und zwar um 150 Prozent.

Auch die Bürokratie als Hürde

Doch im ländlichen Bereich komme zu wenig an, kritisierte Sigrid Schumacher. Während im Speckgürtel um Berlin die Kriterien erfüllt werden, müssten auf dem Land andere Maße gelten, sagte auch Erwin Jahnke. Um Geld einigermaßen gerecht zu verteilen, bedürfe es dennoch auch weiterhin bestimmter Orientierungspunkte, sagte Rostock. Besserungen seien aber in Sicht, so etwa der lange nicht ermöglichte Radwegebau abseits von Kommunal-, Kreis- Landes- oder Bundesstraßen. „Wir könnten dann über die Strecke unseres alten Pollo-Bahndamms eine Lücke schließen“, freute sich Jörg Abraham.

Leider bremsten aber auch bürokratische Hürden die Entwicklung, sagte Ronny Hein aus Wusterhausen: „Steht ein neues Fördergeldprogramm an, dann muss ich mich heute schon um Fristverlängerungen kümmern.“ Ohne schon fertige und entsprechend teure Vorplanungen, die nur noch „aus der Schublade“ gezogen werden müssen, sei vieles nicht zu schaffen.

Kein Wunder, dass etliche Fördermittel gar nicht abgerufen werden, sagte Reinhard Neumann. Und im Falle der L 141 gibt es sogar schon „die Planung in der Schublade“. Doch dann bremst ein Kriterium alles aus.

Von Matthias Anke