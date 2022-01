Kyritz

Ganz ohne Feuerwerk ging die Silvesternacht in Kyritz nicht ab – trotz Verkaufsverbot und Appellen, auf die Böllerei zu verzichten. „Ich habe gestaunt, wie viel geknallt wurde“, konstatierte der Kyritzer Stadtwehrführer Frank Brüggemann am Neujahrstag. Aber immerhin sei die Nacht für ihn und seine Kameraden auch in den Ortsteilen ansonsten ruhig geblieben.

Kreisbrandmeister Olaf Lehmann zeichnet ein ähnliches Bild: „Es gab keine größeren Einsätze.“ Nur in Neuruppin habe die Feuerwehr seiner Kenntnis nach einmal zu einer technischen Hilfeleistung ausrücken müssen. „Die meisten Feuerwehrleute richten sich mit dem Feiern ja darauf ein, dass was passieren könnte“, erklärt Lehmann. „Aber diesmal war alles ganz entspannt.“

Illegales Feuerwerk in Neuruppin sichergestellt

Das zeigte sich nicht nur in der vergleichsweise verhaltenen und zeitlich begrenzten Böllerei in der Nacht, sondern auch an den überraschend geringen Mengen Silvestermüll auf den Straßen.

Die Polizei schätzt das ebenfalls so ein, obwohl die Beamten doch in dem einen oder anderen Fall tätig werden mussten. Grund sei beispielsweise die Verwendung verbotener Pyrotechnik gewesen.

In der Neuruppiner Wallstraße habe man gegen 1 Uhr einen 20-Jährigen aufgegriffen, der mit selbstgebauten Sprengkörpern unterwegs war und diese auch zündete. Zudem habe die Durchsuchung mutmaßliche Betäubungsmittel zutage gefördert.

Randalierer in Neustadt festgenommen

In Rheinsberg schoss gegen 2.30 Uhr ein 26-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe um sich. Das ist grundsätzlich illegal. Zudem führte er offenbar unzulässige Feuerwerkskörper aus Polen mit sich. All diese Dinge stellten die Beamten sicher.

In Neustadt geriet ein 24-Jähriger während des Feuerwerks kurz nach Mitternacht erst mit einem 15-Jährigen und dann mit dessen Vater aneinander, den er ins Gesicht schlug. Der Täter flüchtete in die Wohnung einer Bekannten, wo er randalierte. Dort ihn trafen Polizeibeamte aus Kyritz an. Ihren Angaben zufolge reagierte der erheblich alkoholisierte Mann (1,76 Promille) äußerst aggressiv und musste sogar gefesselt werden. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam.

Insgesamt, so das Fazit der Polizeiinspektion, sei die Silvesternacht aber vergleichsweise ruhig und störungsfrei verlaufen. Größere Sachbeschädigungen wurden bis zum Neujahrsmittag nicht bekannt. Vor allem wurde offenbar niemand ernsthaft verletzt.

Von Alexander Beckmann