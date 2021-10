Kyritz

Vor allem der öffentliche Nahverkehr in der Region wurde durch das aktuelle Sturmtief am Donnerstag teilweise erheblich eingeschränkt. Von Neustadt aus ging mit der Regionalbahn gar nichts. Streckenbetreiber Odeg teilte am Vormittag mit: „Ab sofort Ausfall auf der RE2.“ Bei Paulinenaue kam ein Zug nicht weiter und blockierte das Gleis. Die Züge verkehrten nur von Cottbus bis Nauen und von Wittenberge bis Wismar. Alternativen gab es nicht. Denn: „Zwischen Wittenberge und Nauen besteht auf Grund der Witterung kein Ersatzverkehr“, so die Odeg.

Bei der Hanseatischen Eisenbahn zwischen Neustadt und Kyritz beziehungsweise Pritzwalk lief der Verkehr hingegen weitgehend normal.

Feuerwehren Neustadt und Wusterhausen rückten vereinzelt aus

Das Einsatzaufkommen der Feuerwehren blieb bis zu diesem Zeitpunkt überschaubar. Die Kyritzer Einsatzkräfte wurden ganz verschont. Die Wusterhausener mussten einmal früh zu einem umgestürzten Baum auf der Straße bei Barsikow und dann zu einem ähnlichen Fall auf der B 5 an der Wusterhausener Dossebrücke ausrücken. Beide Fälle waren aber überschaubar. Auch die Neustädter Feuerwehr musste zweimal zum Einsatz nach Sturmschäden.

Kommunale Mitarbeiter hatten am Donnerstag aber ganz gut zu tun. Der Wusterhausener Bauhof berichtete von fünf Einsätzen bis zum Nachmittag, der Kyritzer Bauhof sogar von acht Einsätzen.

Von Alexander Beckmann